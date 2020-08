Mit drei kleineren statt einer großen Freisprechungsfeier in Körne haben die Innungen der Baugewerke unter Corona-Bedingungen ihre Auszubildenden in den Gesellenstand erhoben.

45 Absolventen der Sommergesellenprüfung 2020 wurden offiziell freigesprochen, darunter acht Fliesenleger, sieben Maurer, vier Hochbaufacharbeiter, zehn Straßenbauer, vier Tiefbaufacharbeiter, elf Zimmerer und ein Ausbaufacharbeiter. Eingeladen zu den Freisprechungsfeiern hatten die Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen, die Straßen- und Tiefbau-Innung Dortmund und die Stukkateur- und Zimmerer-Innung Dortmund und Lünen.

Insgesamt mit der Winter-Gesellenprüfung 2019/2020 haben acht Maurer, vier Hochbaufacharbeiter, acht Fliesenleger, 14 Straßenbauer, sechs Tiefbaufacharbeiter, 13 Zimmerer und ein Ausbaufacharbeiter ihre Gesellen- bzw. Abschlussprüfung 2019/2020 erfolgreich absolviert.

Begrüßt wurden die frischgebackenen Gesellen von den Obermeistern der Innungen Torsten Schlegel (Stukkateur- und Zimmerer-Innung), Thomas Pape (Baugewerbe) und Martin Höhler (Straßen- und Tiefbau). Die eigentlichen Freisprechungen wurden dann feierlich, aber mit gebührendem Corona-Abstand durchgeführt.

Anschließend erfolgte jeweils die Ehrung der Prüfungsbesten. Auszeichnungen für die besten Abschlüsse erhielten bei den Zimmerern Florian Kögler (Ausbildungsbetrieb Marcus Heß, Dortmund), bei den Maurern Philipp Wilhelm Heimken (Karl Jücker GmbH & Co. KG, Selm).

„Es sind außergewöhnliche Umstände, unter denen Sie in diesem Jahr Ihre Sommer-Gesellenprüfung abgelegt haben und unter denen wir Ihren Abschluss feiern“, betonte Innungs-Geschäftsführer Ass. Joachim Susewind in seinem Schlusswort. „Trotzdem ist Ihr Gesellenbrief ein hochwertiger Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben im Handwerk, zu dem wir Ihnen alle viel Erfolg wünschen. Gebaut wird immer und mit Blick auf den Fachkräftemangel am Bau haben Sie aktuell hervorragende Perspektiven in Ihren Berufen.“

Förderpreis der Handwerkskammer verliehen

Den Förderpreis der Handwerkskammer Dortmund, den Joachim Susewind in seiner Funktion als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen im Namen der Handwerkskammer Dortmund übergab, bekam in diesem Jahr Zimmerer Florian Kögler (Betrieb Marcus Heß, Dortmund), verbunden mit einem Bildungsgutschein in Höhe von 500 Euro.

Besondere Belobigungen für hervorragende praktische Leistungen bei den Prüfungen erhielten der Straßenbauer Hüssein Rezai (Möckel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Dortmund) und der Tiefbaufacharbeiter Lassana Kamissoko (Egon Duys Straßen- und Tiefbau GmbH, Hagen).

Mit einem Buch geehrt wurden für ihre guten Leistungen die beiden Maurer Rene Jasler (Tempel Bau Nord GmbH, Dortmund) und Benedikt Plaga (Dirk Reinisch, Wetter), der Hochbaufacharbeiter Tim König (Rundholz GmbH & Co. KG, Dortmund), die beiden Zimmerer Jan Maximilian Brenscheidt (Zimmermann GmbH, Bochum) und Sören Weimann (Werner Lüddecke, Sprockhövel) sowie der Ausbaufacharbeiter Tim Oliver Ciprina (Marcus Heß, Dortmund).