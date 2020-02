In der Aplerbecker Mark in Dortmund wurde am Donnerstag (13.2., 13.13 Uhr) ein Bauarbeiter in einer Baugrube teilweise verschüttet. Obwohl nur die Unterschenkel des Mannes feststeckten, konnten seine Arbeitskollegen ihn nicht befreien.

Da weiter Erdaushub in die Grube nachrieselte, wurden die Profis der Feuerwehr alarmiert. Zur Einsatzstelle war zur Vorsicht ein Großangebot an Einsatzkräften sowie Spezialgerät alarmiert worden.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) begaben sich sofort mit Schaufeln in die Baugrube und unterstützten die bereits tätigen Bauarbeiter bei der Befreiung. Diese Arbeiten waren nicht ganz ungefährlich, da weiter Erdaushub in die Baugrube nachrieselte und die Seitenwände teilweise abbröckelten.

Glücklicherweise konnte der verschüttete Bauarbeiter nach kurzer Zeit ohne schweres technisches Gerät befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Warum der Bauarbeiter in der Grube verschüttet wurde, muss nun von der Polizei ermittelt werden.