Heute (15.2.) ist im Rahmen von Bauarbeiten im Bereich Semerteichstraße / Verlorenes Holz ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe muss am morgigen Dienstag (16.2.) durch einen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden.

Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das umliegende Gebiet (siehe beigefügte Karte) in einem Radius von 250 Metern evakuiert und ab 12 Uhr gesperrt werden, sodass keine Einfahrt mehr möglich ist. Von der Evakuierung sind u.a. ca. 1000 Anwohner und die Kleingartenanlage "Flora" betroffen.

Evakuierungsstelle

Eine Evakuierungsstelle wird in der Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25/26, 44141 Dortmund, (Achtung: Zugang/Zufahrt nur über die Joseph-Cremer-Str.), eingerichtet. Zum Transport der zu evakuierenden Personen zu der Betreuungsstelle wird zeitgleich ein Bus an folgender Örtlichkeit bereitstehen: Semerteichstr./Ecke Lange Hecke (U-Bahn-Station).

Wer unter Quarantäne steht, gehbehindert oder bettlägerig ist sowie spezielle Versorgung benötigt, wie z.B. Sauerstoff, soll dies bitte möglichst noch heute (Montag, 15.2.) bis 20.30 Uhr oder morgen (Dienstag, 16.2.) ab 7.30 Uhr bis spätestens 11 Uhr dem Bürgertelefon des Ordnungsamtes unter der Rufnummer 50-2 88 88 mitteilen.

Wer für die Zeit der Evakuierung dringend auf Medikamente angewiesen ist, wird gebeten, diese eigenständig mitzuführen. Sollten weitere Fragen bestehen, geben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes unter der oben angegebenen Rufnummer des Bürgertelefons gerne Auskunft.

Stadtbahn und Bus

Die Entschärfung führt auch ab ca. 12 Uhr zu Beeinträchtigungen auf der Stadtbahnlinie U41 sowie den Buslinien 427, 436, 453 und 456.

U41

Nach Beginn der Evakuierung ist an der Stadtbahn-Haltestelle „Willem-van-Vloten-Straße“ weder Ein- noch Ausstieg möglich. Sobald dann die eigentliche Entschärfung startet, wird die U41 an dieser Stelle unterbrochen und endet aus der Stadt kommend an der Haltestelle „Karl-Liebknecht-Straße“. Ein Fahrzeug pendelt zugleich im Streckenabschnitt zwischen der Endstelle „Clarenberg“ und „Hörde Bf“. Von dort ist über die Buslinie 440 (Umstieg „Rombergpark“) und die Stadtbahnlinie U49 weiterhin eine Anbindung an die Innenstadt garantiert.

427, 436, 453 und 456

Die Linien 427, 436 und 453 werden weiträumig umgeleitet, so dass die Haltestellen „Am Remberg“, „Kattowitzstr.“, „Kurze Hecke“, „Kipsburg“, „Rathenaustr.“ und „Willem-van-Vloten-Straße“ entfallen. DSW21 fährt alternativ die Haltestellen „Seehöhe“, „Hinterer Remberg“ und „Winzer Weg“ der Linie 456 an.

Die Linie 456 selbst muss die Haltestellen „Voßkuhle“, „Rathenaustr.“ und „Willem-van-Vloten-Str.“ aussparen. Sie weicht auf die Märkische Straße aus und hält dort an den Haltestellen der Linie 453: „Klever Str.“, „Salzwedeler Str.“ und „Dessauer Str.“.