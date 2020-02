Die Mitglieder des Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr Hombruch trafen sich zur Jahresmitgliederversammlung in ihrem Gerätehaus an der Domänenstraße. Sie blickten gemeinsam auf das Jahr 2019 und warfen einen Blick auf das laufende Jahr.

Im Jahr 2019 hat der Löschzug insgesamt 152 Einsätze absolviert. Davon wurden 27 Einsätze in Verbindung mit der auf den Löschzug-Hombruch übertragenden Spezialaufgabe „Verpflegung für Einsatzkräfte“ abgearbeitet.

Rettung der Schafe

Besonders in Erinnerung bleiben die Einsätze zur Rettung der ertrinkenden Schafe und der Einsatz auf einem Betriebsgelände an der Heinrich-August-Schulte-Straße. Hier waren über fünf Feuer parallel zu bekämpfen, was auch durch die örtlichen Begebenheiten erschwert wurde. Viele Löcher im Boden und alte zum Teil kaum noch begehbare Gebäude erhöhten die Gefahren des Einsatzes.

Eine weitere Herausforderung stellte auch der geplante Einsatz der Bombenentschärfung im Klinikviertel dar. Dort war der Löschzug-Hombruch als Verpflegungseinheit für Einsatzkräfte in der Dortmunder Innenstadt eingebunden. An drei Tagen wurden die Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr verpflegt. Hierbei wurde der Löschzug durch den Ortsverband des THW Dortmund tatkräftig unterstützt.

Beförderungen

Beförderungen gab es an diesem Abend für Larissa Glauer und Sara Zweihaus zur Oberfeuerwehrfrau, für Tim Gretzke und Jan Zapf zum Oberfeuerwehrmann sowie für Philipp Brauer zum Brandmeister. Geehrt wurde Löschzugführer Dirk Krapohl für sein Dienstjubiläum (35 Jahre).

Als Terminhinweis kann jetzt schon der 20. Juni genannt werden. An diesem Tag präsentiert sich der Löschzug nämlich mit einem spannenden Programm am Tag der offenen Tür.