Knapp 20 Raubstraftaten in Dortmund-Aplerbeck beschäftigten Ende letzten Jahres Polizei und Staatsanwaltschaft. Nun führten umfangreiche Ermittlungen zu einem 17-jährigen Dortmunder und einem 15-jährigen Komplizen aus Unna. Beide befinden sich nun in jugendpädagogischen Einrichtungen.

Das brutale Vorgehen der verdächtigen jungen Männer soll sich maßgeblich auch am 9. Oktober 2020 gezeigt haben. An diesem Tag hatte ein 72-jähriger Dortmunder eine jugendliche Gruppe bei der Sachbeschädigung eines Schaukastens am Bahnhof entdeckt und angesprochen. Als Reaktion darauf traten zwei Jugendliche aus der Gruppe heraus und schlugen den Senior mit einem Holzknüppel nieder. Anschließend raubten sie ihm seine Geldbörse und ließen ihn schwer verletzt am Boden liegen.

Lange Spur der Ermittlungen

Die lange Spur der Ermittlungen führte immer wieder zu den beiden Männern. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Beamte auch eine mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Gegen den 17-jährigen Dortmunder wurde bereits Anklage erhoben. Die Anklageerhebung gegen den Jugendlichen aus Unna folgt in Kürze. Die Ermittlungen dauern weiter an.