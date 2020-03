Die Dortmunder Polizei warnt immer wieder vor falschen Polizeibeamten - und trotzdem schaffen es die Betrüger doch mit perfiden Methoden, ihre Opfer um ihr erspartes Hab und Gut zu erleichtern.

Leider auch erst gestern (4.3.) wieder: Um 16.54 Uhr meldete sich eine 77-jährige Seniorin bei der Polizei und gab an, dass ein Mann, der sich zuvor als Polizeibeamter ausgegeben hatte, mit ihrem Schmuck und Gold weggerannt sein soll.

Eine Fahndung nach dem beschriebenen Tatverdächtigen verlief negativ. Er soll ca. 35-Jahre alt und ca. 170 cm groß sein, mit dunklen Haaren, dunkel gekleidet ohne Auffälligkeiten wie Bart oder Brille. Außerdem soll er akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Frau gab sich als Polizistin aus

Die Tat bahnte sich am Mittwoch (4.3.) mit einem Anruf um 13 Uhr an. Eine Frau hatte angegeben, von der Polizei zu sein. Man habe einen Täter festgenommen und einen Zettel mit dem Namen der Geschädigten bei ihm gefunden. Um sie vor Schaden zu bewahren, solle sie alle Wertgegenstände der Polizei übergeben, diese würde sie vorsichtshalber fotografieren.

Bei der Übergabe gegen 16.50 Uhr in der Ziethenstraße in der südlichen-Innenstadt, ergriff dann der Tatverdächtige, er war der Seniorin zuvor als Kriminalbeamter angekündigt worden, die beiden Tüten mit den Wertsachen und rannte in Richtung Süden davon.

Darum bittet die Polizei dringend um die Mithilfe von Angehörigen, Nachbarn und Bekannten: "Informieren Sie ältere Menschen in ihrem Umfeld"

Hier die wichtigsten Tipps der Polizei:

Wichtig: Die Polizei wird Sie nie anrufen und nach Wertsachen fragen! Sie wird Sie zudem nie - wie es häufig bei dieser Masche geschieht - unter der Rufnummer 110 anrufen!

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre finanziellen/persönlichen Verhältnisse.

Es gibt vier Fragen, die Sie sich bei verdächtigen Anrufen stellen können. Beantworten Sie nur eine mit "Ja", ist Skepsis angebracht und Sie sollten auflegen.

Werden Sie am Telefon nach Geld gefragt? Oder nach Wertsachen? Werden Sie zur Verschwiegenheit aufgefordert? Sollen Sie mit der 110 verbunden werden?