Seit 13 Jahren richten die Dipom-Designerinnen Miriam Klobes und Tanja Moszyk ein PostkARTen-Projekt aus - mehr odner weniger für Erwachsene. Jetzt gibt es auch eins für die Altersklasse 10-14 Jähriger. Da das reguläre Osterferienprogramm im Atelier Anschnitt aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann, hat sich Atelierbetreiberin Tanja Moszyk mit einer anderen Idee beim Kulturrucksack gemeldet. Die Teens können sich mit selbstgestalteten PostkARTen zum Thema "Besondere Zeiten" von zu Hause aus an einer zunächst virtuellen Kunstausstellung beteiligen. Und sich so, in den Wochen in denen sie gezwungener Maßen zuhause sind, kreativ betätigen.

"-Besondere Zeiten- erfordern besondere Maßnahmen:

Wer von euch hat schon mal eine Postkarte geschrieben, geschweigen den diese vorher selbst gestaltet?

Wir setzen ein Zeichen gegen schnelllebige E-Mails, SMS und sonstige virtuellen Nachrichten. Wir nehmen uns Zeit! Seit dabei und gestaltet mit uns große Kunst auf kleinem Format.

Das Thema lautet: Besondere Zeiten!

Bitte beachten: die Karten sollen auf normalen Postweg verschickt werden und sind nicht nur Frankiermaschinen ausgesetzt, sondern auch Wind und Wetter.

Format: 148 x 105 mm (Hoch– oder Querformat).

Auf der Rückseite der Karte bitte wie üblich „Schöne Grüße“ oder eine „Erklärung“ hinterlassen. Des Weiteren sollte die Postkarte signiert und der Name, das Alter und die eigene Adresse (wird nicht veröffentlicht) darauf erkennbar sein.

Anschrift für die Postkarten: Anschnitt_Atelier für Kunst&Design, Tanja Melina Moszyk, Stortsweg 29, D – 44227 Dortmund.

Briefmarke drauf und ab damit in den Briefkasten.

Wenn die Karte bei uns angekommen ist, scanne wir diese ein und setzen sie auf www.facebook.com/besonderezeiten.

So könnt ihr tagesaktuell sehen, welche Postkarten von euch gestaltet, eingesendet wurden. Hier gibt es dann auch noch den ein oder anderen Tipp zu Thema und Technik.

Ihr könnt soviele Postkarten einsenden wie ihr möchtet.

Geplant ist im Anschluss auch eine reale Ausstellung im Öffentlichem Raum (in Planung)."

Also, wer nun Lust bekommen hat, ran an Stift, Papier, Kleber und mehr.

Weitere Infos über www.facebook.com/besonderezeiten oder atelier@anschnitt.de