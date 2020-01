Man kann stöbern, sich an frischen Waffeln delektieren und auch noch Gutes tun. Beim Aplerbecker Bücherflohmarkt kommen Leseratten auf ihre Kosten. Der 95. Aplerbecker Bücherflohmarkt findet am 25. und 26. Januar im Gemeindehaus St. Ewaldi, Egbertstraße 12 statt. Hunderte von Kisten mit sorgfältig sortierten Büchern warten dann auf Käufer.

Am Samstag (25.) von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag (26.) von 9 bis 13 Uhr kann in den Bücherkisten im Gemeindehaus St. Ewaldi, Egbertstraße 12, gestöbert werden. Kinderbücher, Belletristik, leichte und ernste Unterhaltung, Krimi und Sachbücher werden zum Preis von einem Euro für ein Taschenbuch und zwei Euro für ein gebundenes Buch verkauft. Bei frischen Waffeln und fair gehandeltem Kaffee können sich Besucher im Bücher-Cafe stärken. Der Erlös ist erneut bestimmt für das REL-Partnerprojekt in Burkina Faso.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die UFC, eine Vereinigung von Christen und Muslimen, kämpft gemeinsam gegen das Vordringen der Wüste und die Folgen des Klimawandels. Wasser ist Leben. Deshalb legen die Menschen mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland Wassersammelbecken an, so genannte „boulis“, um den extremen Regenfällen und den vermehrt auftretenden Dürrephasen zu begegnen.