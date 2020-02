Das Organisationsteam präsentiert bereits die neuen Plakate zum 17. Aplerbecker Kunstfrühling. Dieser findet (inkl. Künstlermarkt) am Sonntag (3. Mai, 11 bis 18 Uhr) statt. An diesem Tag gibt es in Aplerbeck auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag (ab 13 Uhr).

Ein Kleinkunstprogramm und Kunstaktionen für Kinder und Jugendliche runden die Veranstaltung ab. Es werden über 60 Künstler(innen) erwartet. Diese können sich ab sofort für den Künstlermarkt bewerben. Anmeldeformulare gibt es unter www.aplerbeck.dortmund.de, www.facebook.com/Dortmund.Aplerbeck oder per Mail-Anfrage über bvst-aplerbeck@stadtdo.de. Bewerbungsschluss ist der 1. März.