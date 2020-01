Seit November 2019 wurde das Quartiersmanagement-Team in Brünninghausen um Rebecca Lausen durch Fred Ape erweitert. Der Leiter der Einrichtung, Hans van Dormalen, hat schon lange Kontakt zum Dortmunder Liedermacher und Kabarettisten, der auch schon mehrmals zu verschiedensten Anlässen im Quartier und im „Minna-Sattler“ aufgetreten ist.

Da Ape auch über eine große Erfahrung als Veranstalter verfügt, die er aus seinem Engagement in der künstlerischen Leitung der Kleinkunstbühne „Cabaret Queue“ zieht, lag es für van Dormalen nahe, Ape diesen „Job“ in Brünninghausen schmackhaft zu machen.

Gemeinsam mit Rebecca Lausen, Kollegin Heike Hagemann vom sozialen Dienst des Seniorenzentrums sowie van Dormalen, bildet Ape nun ein Veranstaltungsteam, welches ambitionierte Ziele im Veranstaltungsbereich des Quartiers anstrebt.

Die erste Idee ist es, einen einheitlichen Veranstaltungstag zu installieren, damit Interessierte des Quartiers, (hier geht es um einen weit gefassten Kreis der Einwohnerschaft in Brünninghausen, rund um den Tierpark, Hombruch, bis Lücklemberg und Kirchhörde) zu einem Termin einzuladen, auf den man sich verlassen kann. Die Wahl fiel auf den Dienstag, an dem in Zukunft die unterschiedlichsten Angebote präsentiert werden. Von Kleinkunst über Varieté, von Talk-Abenden bis zu Autorenlesungen und Musikveranstaltungen. Diese "Qultur-Reihe" ist eine Kulturinitiative des Quartiersprojekts und des AWO-Ortsvereins Brünninghausen.

Alle "Qultur-Termine" finden im Café in der Mergelteichstraße 10 statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro, inkl. Freigetränk.



Termine Februar

Dienstag, 4.02.2020 Kabarett, Musik & Kunst, Fred Ape - „Du hast nur Glück gehabt“

Dienstag, 11.02.2020 Mitsingen strengstens erlaubt, Stefan Nussbaum- der Udo Jürgens Abend

Dienstag, 25.02.2020 Stadtbekannt!, Talk auf dem roten Sofa mit Ullrich Sierau

Termine März

Denstag, 3.03.2020 Was liest Du grade? Lucas Vogelsang liest vor

Dienstag, 17.03.2020 Scherz, Satire, Ironie Kabarett mit Robert Griess

Termine April

Dienstag, 21.04.2020 Scherz, Satire, Ironie Musik Kabarett mit Christian Hirdes

Dienstag, 28.04.2020 Stadtbekannt Talk auf dem roten Sofa Hartmut Anders - Hoepgen

Termine Mai

Dienstag, 12.05.2020 Stadtbekannt Talk auf dem roten Sofa, Gerd Kolbe & Gregor Schnittker

Dienstag 19.05.2020 Scherz, Satire, Ironie, Helmut Sanftenschneider

Dienstag 26.05.2020 Stadtbekannt, Talk auf dem roten Sofa, N.N.

Termine Juni

Dienstag, 9.06.2020 Scherz, Satire, Ironie, Varieté und Musik mit Klaus Renzel

Dienstag, 23.06.2020 Mitsingen strengstens erlaubt, Stefan Nussbaum- der Udo Jürgens Abend

Zu diesen Terminen gesellen sich so ambitionierte wie traditionsreiche Termine wie