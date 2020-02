Weil Orkan "Sabine" am Sonntagabend (9.2.) in NRW erwartet wurde, hatte sich die Westfalenhalle kurzfristig entschlossen, die Abendshow (18 Uhr) der Ehrlich Brothers abzusagen. Das teilte u.a. auch Andreas Ehrlich während der Mittagsshow (13 Uhr) in der Westfalenhalle mit. Gute Nachricht für alle Zauberfans: Es gibt schon einen Ersatztermin.

Schon heute morgen teilten die Ehrlich Brothers u.a. auf Facebook mit, dass es für die angesagte Show einen Ersatztermin in der Westfalenhalle geben wird: Am Sonntag, 24. Mai, 13 Uhr, wird die Zaubershow nun nachgeholt.

"Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Die Karten können selbstverständlich auch bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden. Leider gab es zur gestrigen Absage keine Alternative", heißt es außerdem auf der offiziellen Facebook-Seite der Ehrlich Brothers. Beide Shows in Dortmund waren ausverkauft mit rund 10.000 Besuchern.

Grund für die Absage waren sicherheitsrelevante Bedenken hinsichtlich der An - und Abreise der Besucher. Dieser Anweisung musste der Tourneeveranstalter der Ehrlich Brothers aus rechtlichen Gründen Folge leisten.

In Dortmund wurden am Sonntagabend (9.2.) übrigens alle Veranstaltungen, Konzerte und Vorstellungen abgesagt, städtische Kultur- und Sport-Einrichtungen wurden spätestens um 17 Uhr geschlossen.