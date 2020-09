Einfach mal die Gelegenheit haben sich künstlerisch so auszudrücken wie du möchtest.

Technische und gestalterische Tipps werden vermittelt, aber auch der Luxus des freien Arbeitens...eben nicht wie in der Schule.

Die möglichen Materialien sind breit gefächert. Die Dipom-Designerin Tanja Moszyk ist die Ideengeberin, du kannst entscheiden.

Wann?: Der Workshop findet in den Herbstferien vom 19.-22.10.2020 statt, tägliche Kreativzeit von 10-14 Uhr.

Wo?: Atelier Anschnitt, Stortsweg 29, 44225 Dortmund (Eichlinghofen)

Anmeldung zwingend erforderlich unter: atelier@anschnitt.de

Es gelten die coronabedingten Hygienevorschriften. Geringe Teilnehmenden-Zahl. 10-14 Jahre.

Der Kurs ist kostenlos, da er vom Programm "Kulturrucksack NRW" finanziert und vom Kulturbüro Dortmund unterstützt wird.