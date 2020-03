„März 2020“ im Tresor.West in Dortmund-Hörde

Seit Mitte Februar hat der Tresor.West seine Öffnungszeiten von 23:00-6:00 Uhr auf 23:59-8:00 Uhr geändert. Da der Tresor.West lediglich bis 6 Uhr eine Genehmigung hat Alkohol auszuschenken, gibt es ab 6 Uhr keine alkoholischen Getränke mehr an der Bar. Alkoholfreie Getränke wird es selbstverständlich bis 8 Uhr geben. Highlights im März sind Radio Slave, Erika und Ectomorph.

Der in Berlin lebende Matt Edwards aka Radio Slave ist ein wahres Kraftpaket der Underground-Tanzmusik. Er hat sich seit mehr als fünfzehn Jahren als einflussreicher A&R, Produzent und angesehener DJ mit seinem einzigartigen Sound etabliert. Er remixte Pop-Melodien zu einer für ihn typischen, hypnotischen Marke von House und Techno oft mit hypnotischen Vocals verflochten. Er spielte DJ-Sets in der Fabric, im Womb und Cocoon sowie ist Stammgast im Berghain und der Panorama Bar, wo er seit 2007 seine eigenen Rekids-Labelpartys veranstaltet. Zehn Jahre später erschien das erste Radio Slave-Album. Es war stilistisch breit, um die verschiedenen Facetten von Edwards zu zeigen. 2017 veröffentlichte Edwards Rekids-Label seine 100. Veröffentlichung. Es folgten weitere moderne Klassiker, die zu Club-Hits wurden. Auf seinem Label releasten Talente wie Nina Kraviz und Herr G. Er fertigte Remixe für Leute wie Kylie, Paul McCartney und Elton John sowie Underground-Favoriten wie Dinky, Scuba und Aphrohead an. https://soundcloud.com/rekids

Erika aus Detroit ist Mitglied von Ectomorph und Circle of Live, sowie Teil von Detroits Plattenlabel Interdimensional Transmissions. Ihre Verbindung zur Traumwelt wird konkret in ihrer Herangehensweise an die Musik. Ihr Streaming-Radiosender erika.net war eines der ersten iTunes-Presets, das von 1999 bis 2016 17 Jahre lang rund um die Uhr lief. Zuvor war Erika Freestyle- und Jazz-DJ. 1997 erhielt sie einen TR-606 und wurde gebeten, sich Ectomorph anzuschließen. Seitdem ist sie eine elektronische Musikerin auf höchstem Niveau, die sich auf die analoge Synthese mit Live-Hardware-Sequenzierung konzentriert. https://soundcloud.com/erikadotnet

Ectomorph aus Detroit nimmt einen einzigartigen Platz in der Geschichte des Detroit Techno ein. 1994 als Reaktion auf DBX, Basic Channel, Rob Hood, Sähkö und Drexciya gegründet, veröffentlichten sie 1995 ihre ersten 12-Zoll-Singles, um Detroit-Musik für Detroit selbst zu machen und nicht ausschließlich für den Export. Die Mystik ihrer frühen Singles führte zu einem mythischen Status und einer starken Underground-Gefolgschaft, die sie durch Veröffentlichungen auf ihrem eigenen Label Interdimensional Transmissions weiterentwickelt haben. Ihre Live-Shows sind legendär. Die Ectomorph-Show ist komplett analog, keine Computer oder Sampler oder sogar Drum-Maschinen. Alle Sounds kommen aus den Modularen und Moogs. Ectomorph bestehen jetzt offiziell aus BMG & Erika. https://soundcloud.com/ithqdetroit

Unhuman aus Berlin ist das elektronische und experimentelle Projekt von Manos Simotas. Es begann 2012 in Athen mit seiner ersten Veröffentlichung. Unhuman hat seine Wurzeln im Post-Punk und veröffentlicht auf diversen Labels. Unhuman spielt regelmäßig in den großen Clubs in Berlin und hat in ganz Europa seine Musik präsentiert. Es ging weiter nach Asien, Südamerika sowie Südkorea. Unhuman ist auch der Gründer des Labels Liber Null Berlin, das über Berlin hinaus expandiert und Veranstaltungen mit Performance-Kunst und Musik auf der ganzen Welt wie in Athen, Paris, Tokio, Seoul veranstaltete. https://soundcloud.com/unhumangr

Nathalie Capello lebt in Berlin und spielt regelmäßig in Clubs in der ganzen Stadt. Ihr Sound befindet sich zwischen House und Disco. Nathalie zog 2013 von Rotterdam in die deutsche Hauptstadt. https://soundcloud.com/nathaliecapello

Nicole und Anna sind das deutsch, polnische DJ-, Live-Performer- und Produzenten-Duo 2XNI. Aufgewachsen in der 1990er Underground- und Techno-Szene von Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Diese Momente gaben ihnen die Inspiration mit 2XNI ihren eigenen Sound zu kreieren mit den Einflüssen von Techno, Industrial, EBM und Wavemusic. Sie zeichnen sich aus durch ihre obskuren und dunklen Klänge. 2016 begann die Entwicklung in Stil und Produktion und sie veröffentlichten ihre erste EP. In ihrer Arbeit verwenden sie ihre eigenen, verzerrenden und eindringlichen Vokals, die dem 2XNI Sound einen mysteriösen und faszinierenden eigenen Aspekt verleihen. Auf Labels wie I-Traxx Red Edition, Nu Body Records und Death by Rainbow veröffentlichten sie Remixe für Acts wie Ethan Fawkes, Furfriend und anderen. 2019 hatten sie ihr Debüt mit einer Industrial Live-Performance und überzeugten mit einem Mix aus markanten melancholischen Melodien und ihrer unverwechselbaren Verwendung von Vokalarrangements. Mit ihrem charakteristischen Klang erzeugen sie einen eindringlichen und dramatischen, einfallsreichen Moment. https://soundcloud.com/2xni

Der in Berlin geborene Morbeck war seit seiner frühen Jugend in der Clubszene der deutschen Hauptstadt engagiert. Inspiriert von Hip Hop und Techno der 90er Jahre gründete er 2002 sein erstes Studio und begann Musik beider Genres zu produzieren. 2010 hatte er seine ersten Veröffentlichungen beim Berliner Label Vault Series, die breite Anerkennung fanden. Weitere Veröffentlichungen und Remixe folgten auf Labels wie Perc Trax, Soma, M-Rec und Fith Wall. Er war Resident DJ in Moskau und bei Stattbad Wedding in Berlin. Daneben spielte er in zahlreichen Clubs und Festivals auf der ganzen Welt. 2013 gründete er sein eigenes Label Code is Law als Plattform für seine eigene Musik und für Künstler, die seine Vision und Leidenschaft für Techno teilten. Der typische Morbeck-Sound ist rauer, grooviger, melodischer und sich ständig weiterentwickelnder Techno. https://soundcloud.com/moerbeck

Wenn es um das Engagement für elektronische Untergrundmusik geht, werden Sie Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der engagierter ist als Marsman aus Rotterdam. Seit seinem Umzug nach Rotterdam im Jahr 2011 hat sich der DJ, Radiomoderator, Plattenlabel und Ladenbesitzer zu einer der am härtesten arbeitenden Figuren in der traditionsreichen Underground-Szene der elektronischen Musik der Stadt entwickelt. 2015 beschloss er seinen Job zu kündigen und sein Leben der Musik zu widmen. Er gründete die Labels Pinkman und Charlois und von Anfang an wollte er, dass beide Labels grenzenlos agieren und sich stattdessen auf hochwertige elektronische Musik konzentrieren - die natürlich am meisten auf Tanzflächen ausgerichtet ist. Im April 2018 wurde der Pinkman-Plattenladen eröffnet. Marsman ist ein erstklassiger Radiomoderator, Podcaster und Mix-Hersteller, dessen flüssige und vielseitige Sets für Underground-Enthusiasten elektronischer Musik auf der ganzen Welt unverzichtbar sind. Seine DJ-Karriere blühte seit seinem Umzug nach Rotterdam auf, unterstützt von einem sich weiterentwickelnden DJ-Stil. Bisher hat Marsman in ganz Europa aufgelegt, die USA, Mexiko und Kolumbien bereist und seine Auftritte hinter den Decks der legendären Berliner Institution Panoramabar als eine seiner besonderen DJ-Erfahrungen bezeichnet. In den kommenden Monaten und Jahren plant er, seine Vision der elektronischen Musik - diesen fließenden, futuristischen Pinkman-Sound - mit mehr Tänzern auf der ganzen Welt zu teilen. https://soundcloud.com/marsman-dj

Charlton lebt aktuell in Berlin und ist bekannt als Charlton Ravenburg. Er ist Produzent und in den Niederlanden geboren. Charlton kombiniert Techno aus den alten Tagen mit seinen eigenen dunklen Off-Beat-Rhythmen. Durch Hinzufügen von messerscharfen und hypnotisierenden, sauren Basslinien entstand ein wirklich einzigartiger „Charlton“-Sound, der einen großen Einfluss auf die niederländische Technoszene hatte. Er spielte bald überall und beschloss nach London zu ziehen, um eine neue Erfahrung und eine klarere Sichtweise zu erhalten. Heute lebt er in Berlin und ist ein angesehener Name in der Berghain-Szene. https://soundcloud.com/charlton-ravenberg

Der US-Technoproduzenten Charles Duff ist auch bekannt als Matrixxman. Sein Sound ist eher kalt und mechanisiert, hat aber irgendwie auch warme Elemente vielleicht sogar Seele. Seine Musik wurde von Künstlern wie DVS1, Rødhåd, Jeff Mills, Ben Klock, Richie Hawtin und Levon Vincent gespielt, um nur einige zu nennen. Nach Veröffentlichungen von EPs auf Labels wie Dekmantel, Planet Rhythm und Delft releaste er im Juli 2015 sein erstes Album in voller Länge auf Ghostly International. https://soundcloud.com/matrixxman

Japans DJ Nobu ist einzigartig. Ein DJ ohne festen Stil, sondern mit der Fähigkeit seine eigenen, einzigartigen Klangräume zu kreieren. Er veranstaltet die Party „Future Terror“ und betreibt sein eigenes Label „Bitta“. All dies hat Nobu zu einem der gefragtesten Selektoren der Welt gemacht, der bekanntermaßen flexibel ist und sich ständig weiterentwickelt. https://soundcloud.com/djnobu_bitta

Concrete ist eine neue Partyreihe für Industrial-Techno Music für Post-Industrial Menschen und umfaßt Techno und Industrial Musik, so massiv, grob und grau wie Beton. Concrete bietet DJs und Live Acts. Concrete startet am 21. März im Tresor.West. Das Line-up der ersten Ausgabe setzt Ausrufezeichen mit vier DJs und zwei Live Acts auf den beiden Floors. Headliner auf der ersten Concrete ist Manos Simotas aka Unhuman aus Berlin, mit einem vier stündigen DJ Set. Seit Jahren ist er weltweit in den wichtigsten Clubs in Berlin, Tokyo, Paris unterwegs und darüber hinaus auch der Mann hinter den immer wieder Trends setzenden Liber Null Parties. Sein aktuelle 12“ auf Bite „Nylon Speech“ gehört zu einem der Must-have aus dem Jahr 2019. Zuletzt brillierte er Ende Januar mit einem fettem DJ Set während der Berghain Clubnacht. Als Co-Headliner wurde Geistform aus Barcelona gewonnen. Das Projekt steht seit den frühen 2000er Jahren für treibende analoge Industrial Techno Live-Sets und hat sein aktuelles Doppelalbum „United Radiations“ im Gepäck. Darüber hinaus wird Kavaro vom Sector Cologne Collective und einer der treibenden Kräfte für Techno in NRW eines seiner Vinyl-only-Sets abfeuern. Weiterhin darf man sich auf eines der energiegeladenen DJ-Sets von Udo Wiessmann freuen. Er ist Label Boss des Dortmunder Label „Hands“ und Gründer von „Winterkälte“. Den Tresor West Floor wird Andreas Behnke aka Andi Aka mit seinem Opening-DJ-Set einheizen. Andreas ist Resident DJ und Organisator der Krachbar in Oberhausen. Den Auftakt auf dem UFO Floor wird das Berliner Techno Projekt Supersimmetria mit einer 2-stündigen Live-Performance mit deepen, dubbigen Techno zelebrieren.

Weitere Informationen unter www.tresorwest.com und bei Facebook unter http://facebook.com/tresordortmund/

In Kurzform:

„Tresor.West x Erika & Antenes“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

06.03.2020 (Freitag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Erika & Antenes (Interdimensional Transmissions) und 2XNI (Death By Rainbow)

UFO Floor: Nathalie Capello (Underground Quality) und Max Scholpp (Illusion, Kompakt)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/926952897722264/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394723

„Tresor.West x Pinkman Label Night x Mørbeck“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

07.03.2020 (Samstag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Mørbeck (Code is Law), Xiorro (The Black Hole) und Måtyrer (Brutalism)

UFO x Pinkman: Marsman (Pinkman) und Myn (Pinkman, Public System)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/1480129985498223/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394737

„Tresor.West x Matrixxman“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

13.03.2020 (Freitag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Matrixxman (Dekmantel, Planet Rhythm) und Esther Duijn (Tresor, Another Earth)

UFO Floor: Gian (LackRec.) und Victor (Magic Power)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/3191621471062005/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394740

„Tresor.West x Ectomorph“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

14.03.2020 (Samstag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Charlton (Poverty is Violence, Mord) und Dornen (Brutalism)

UFO Floor: Live: Ectomorph (Interdimensional Transmissions), Luke Eargoggle (Stillleben, Brokntoys) und BMG (Interdimensional Transmissions)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/2480302875563317/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394749

„Tresor.West x Radio Slave“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

20.03.2020 (Freitag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Live: Radio Slave (Rekids), Ron Wilson (Tresor, 777) und SuspendToRam (Body2Body)

UFO x Rawax: Andy Vaz (Chiwax, Delsin)und Matt Star (Rawax, Pleasure Zone)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/1018963178483421/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394769

„Tresor.West x Concrete“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

21.03.2020 (Samstag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Live: Geistform (HANDS), Unhuman (BITE, Liber Null) und Andi Aka (Krachbar, Nachtplan)

UFO Floor: Live: Supersimmetria (Hands), Kavaro (Sector Music) und Udo Wiessmann (Hands)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/199233784634938/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394788

„Tresor.West x DJ Nobu x Shawn Rudiman“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

27.03.2020 (Freitag) ab 23:59 Uhr

T.W. Floor: Live: Shawn Rudiman (Tresor Records, Pittsburgh Track), DJ Nobu (Bitta) und DJ Ro (Tresor)

UFO Floor: Johanna Knutsson (Klasse Wrecks, UFO Station)und p.h.k. (DortmundDanceDivision)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/1526470080873884/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1394795

