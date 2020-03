Proaktive Entscheidung des Tresor.West zur präventiven Schließung

Aufgrund der Gesundheitsbesorgnisse durch das Coronavirus entscheidet sich der Tresor.West im Interesse unserer Mitmenschen für eine präventive Schließung mit sofortiger Wirkung bis voraussichtlich 20. April 2020. Unsere weitere Vorgehensweise wird in Anpassung an die zukünftigen Entwicklungen und behördlichen Vorgaben stattfinden. In dieser historischen Situation haben wir die Hoffnung, dass sie ein anderes Bewusstsein freisetzt und plötzlich Dinge an uns herantreten, die zählen. Nutzt die Pause.