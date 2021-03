"Ich vertrau den Medizinern, lasst euch gut beraten vor dem Pieks in den Oberarm" lautet eine Zeile des neuen Rap-Songs von "ABE Biller". Der rappende AWO-Pfleger aus dem Erna-David-Seniorenzentrum in Brünninghausen macht sich mit dem AWO Bezirksverband stark für das Impfen gegen das Coronavirus.

Mit dabei im Video: Viele Kollegen und Bewohner aus dem Seniorenzentrum, natürlich alle vorher geimpft bzw. auf Corona getestet. Menschen sollen so begeistert werden, um der Corona-Krise ein schnelles Ende zu bereiten.

Abe Biller ist schon seit 9 Jahren Pfleger bei der AWO und war vorher in einem Seniorenzentrum der AWO in Schwerte als stellvertretender Pflegedienstleiter beschäftigt. Seine Leidenschaft neben der Pflege: rappen. Das lässt sich nicht gut vereinbaren? Doch! Seit einiger Zeit arbeiten ABE und der AWO Bezirksverband regelmäßig zusammen, um gemeinsam mit Rap auf die Arbeit in der Pflege aufmerksam zu machen.

"Jede Impfung rettet Leben"

„Wir können die Krise stemmen, jede Impfung rettet Leben“, rappt ABE und im Hintergrund gehen Pflegekräfte und Bewohner kräftig mit. Der Pfleger will die Öffentlichkeit zum Pieks gegen das Corona-Virus bewegen.

Gemeinsam mit der AWO hatte der 38-Jährige bereits zum Tag der Pflege im vergangenen Jahr einen Song geschrieben und veröffentlicht, um die Solidarität in der Krise zu stärken. Zusammen mit Kollegen und Bewohnern rufen Biller und die AWO nun im Video gemeinsam zu einer hohen Impfquote auf. In vielen Seniorenzentren der AWO im westlichen Westfalen sind viele Erst- und Zweitimpfung an Bewohnern und Pflegekräften bereits durchgeführt.

Das Ziel: Mehr Menschen für eine Impfung begeistern, um so der Corona-Krise ein schnelles Ende zu bereiten. Das Video findet man auf www.facebook.com/awo.bezirk.ww