Da kam ganz schön "was runter". Durch die Regenfälle am Sonntag verbreiterte sich auch die Emscher am Phoenix-See enorm. Dieses Foto schickte uns Leser Dirk Schroeder.

Zahlen aus dem Dortmunder Westen belegen es: Die Pegel-Messstelle Mengede verzeichnete Samstag noch 130 cm, die Auswirkungen des Starkregens machten sich am Montag bemerkbar - der Pegel stieg auf 340 cm an (Dienstagmittag: 190 cm).

Im Zuge der Realisierung des Phoenix-Sees wurde damals auch die Emscher ans Tageslicht zurück geholt. Die entstandene Gewässerlandschaft von rund zwölf Hektar befindet sich im Eigentum der Emschergenossenschaft. Nicht zuletzt um dramatische Hochwasserereignisse Emscher abwärts vermeiden zu helfen, fungiert der See auch als Hochwasserrückhalteraum. Bei extremer Hochwasserführung der Emscher wird ein Teil in den See abgeschlagen und zwischengespeichert. Der See ist somit Bestandteil des Hochwasserschutzes.