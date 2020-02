Seit 25 Jahren vergibt der NABU NRW den Dr. Hermann-Klingler-Jugendpreis und zeichnet damit besondere Naturschutzprojekte aus. Am Freitag erhielten die NABU-Kids aus Dortmund bei der Preisverleihung in Düsseldorf einen Sonderpreis für ihr Hörbuch.

Denn zum Jubiläum hat der NABU in diesem Jahr neben dem eigentlichen Preis noch zwei weitere Sonderpreise vergeben. Die Preisverleihung fand in der NABU-Landesgeschäftsstelle mit Dr. Marion Mittag (die Tochter von Dr. Hermann Klinger) und Julia Binder (Vorstandsmitglied der Naturschutzjugend "NAJU" NRW) statt.

Leidenschaftlicher Mentor der Jugend

„Die Siegerprojekte bilden gut die Vielfalt der Aktivitäten ab, mit denen sich junge Menschen in Nordrhein-Westfalen für den Naturschutz einsetzen“, so Jurymitglied Marion Mittag. „Mein Vater war stets ein leidenschaftlicher Mentor der Jugend und es ist mir ein großes Anliegen, in seinem Gedenken die Bemühungen der Kinder und Jugendlichen zu honorieren und ihnen zu zeigen, dass sie wahrgenommen werden.“

Einen Sonderpreis bekamen die NABU-Kids aus Dortmund, die sich in einem Hörbuch mit dem Thema „Lärm in der Stadt“ auseinandersetzten und ihre Hörer auf eine kleine Stadtführung mitnehmen zu besonders lauten, aber auch zu leisen Orten in Dortmund.

Der zweite Sonderpreis ging an die NAJU Steinfurt für ihr Projekt „Mehr Vielfalt in unseren Gärten“, das von den NAJU-Kindern mit entwickelt wurde. Resultat war ein Schulwettbewerb, der 2018 mit Unterstützung der Stadt Steinfurt stattfand.

Hauptpreisträgerin ist Marieke Koch, eine 14-jährige Schülerin aus Krefeld, die im Klimaschutz aktiv ist. An ihrer Schule hat sie einen mehrtägigen Klimaworkshop für Mitschüler angeboten.

Junge Menschen für Umweltschutz begeistern

Dr. Hermann Klingler, bis 1992 aktives Mitglied im Landesvorstand des NABU NRW, gelang es immer wieder Menschen, besonders Kinder und Jugendliche, für den Einsatz zum Schutz der Natur zu begeistern. Nach dem Tod von Dr. Klingler beschloss seine Familie, dass sein Anliegen, junge Menschen für den Umweltschutz zu begeistern, weiter Bestand haben sollte. In seinem Andenken verleiht der NABU-Landesverband seit 1995 in jedem Jahr diesen mit 1000 Euro dotierten Preis.