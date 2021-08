Naturerlebnis bei den Gartenzwergen

"Kreative Zeit im Grünen genießen" ist das Motto des Kurses „Gartenzwerge“, den das Ev. Bildungswerk ab dem 06.09.21 um 15:00 Uhr in Aplerbeck anbietet. In geselliger Runde können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen im neu angelegten Georgsgarten (ein Gartenprojekt der Ev. Georgsgemeinde Aplerbeck) die Natur mit allen Sinnen erleben. Es soll gebuddelt und gepflanzt werden und auch kleine Projekte wie z. B. die Anfertigung eines Insektenhotels stehen auf dem Programm.

Teilnehmen können Kindern, die zwischen März und September 2018 geboren sind, gemeinsam mit einem (Groß-) Elternteil.

Die Gebühr für 5 Treffen beträgt 28,50 €.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Ev. Bildungswerk, 0231 8494-404

familienbildung@ekkdo.de oder

www.familienbildung-do.de.