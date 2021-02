Steigende Temperaturen kombiniert mit viel Sonnenschein – Ideal um den heimischen Garten fit für die neue Saison zu machen. Vertrocknete Gräser und Laubhaufen stören dabei oftmals die Optik, doch Vorsichtig: Unter Hecken und Sträuchern, sowie in Laubhaufen und im Kompost könnte ein Igel in den letzten Phasen seines Winterschlafes noch tief und fest schlummern.

Die stacheligen Gartenbewohner erwachen nämlich erst dann, wenn es richtig grün geworden ist und auch die Lieblingsspeise, bestehend aus Insekten und Käfern, genug zu fressen hat. Dies kann noch bis Ende März oder sogar Mitte April dauern.

„Bitte vermeiden Sie in dieser Jahreszeit unbedingt den Einsatz von Heugabeln, Rasentrimmer oder ähnlichen Gartengeräten, denn diese können schlimmste Verletzungen verursachen!“ rät Michael Badura, Ratsmitglied für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) im Rat der Stadt Dortmund und empfiehlt „Wer unbedingt etwas Ordnung schaffen will, der sollte maximal einen Rechen verwenden und dabei sehr vorsichtig vorgehen.“

Sollte man doch versehentlich das „Schlafzimmer“ eines Igels entdecken, so sollte dieses vorsichtig wieder geschlossen werden und ihm noch ein paar Wochen für einen freiwilligen Auszug eingeräumt werden. Seine Mietschulden bzw. eine Entschädigung für die Wartezeit wird er daraufhin sicher mit der Beseitigung von Schnecken und anderen eher unerwünschten Insekten „abarbeiten“.

Einen weiteren wichtigen Tipp legen die ehrenamtlichen Politiker*innen der Tierschutzpartei allen ans Herz, bei denen in Kürze wieder ein Mähroboter im Garten zum Einsatz kommen soll: „Bitte programmieren Sie diesen so, dass er seine Arbeit nicht nachts oder in der Dämmerung verrichtet, denn genau zu dieser Zeit sind auch die Igel im Garten unterwegs, was zu schwersten Verletzungen und Todesfällen führen kann“ appelliert Badura abschließend.