Die Deutsche Bahn hat ihre Infrastrukturprojekte für NRW vorgestellt. Eines der 21 Projekte, die bis 2029 umgesetzt werden sollen, ist der Neubau des Haltepunktes Dortmund-Barop, wie die Dortmunder SPD-Landtagsabgeordnete Anja Butschkau mitteilte. Dieser Erfolg freut die Hombrucher SPD.

„Wir freuen uns über diese Nachricht. Das war eine Maßnahme, für die sich die SPD auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene stark gemacht hat“, sagt die Landtagsabgeordnete Anja Butschkau. „Diese Investition erhöht die Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs im Stadtbezirk. Das ist für die Menschen gut, aber auch für Umwelt und Klima.“

Neuer Standort

Damit wird der alte Bahnhof hinter dem Kaufland-Supermarkt, an dem die S5 von Dortmund nach Witten und Hagen hält, in einigen Jahren Geschichte sein, denn der neue Bahnhof soll nach Norden an die Stockumer Straße verlegt werden. Direkt neben der bereits existierenden Stadtbahnhaltestelle Parkhaus Barop. Eine Forderung, für die sich die SPD lange eingesetzt hat.

Auch die örtliche Ratsvertreterin Ulla Pulpanek-Seidel freut diese Nachricht: „Für die Bürger in Barop und Hombruch ist das eine tolle Nachricht. Auf die Umsetzung des neuen Haltepunktes haben wir lange gewartet.“ Durch den Neubau werde zudem das zukünftige Wohngebiet Luisenglück noch besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.

Pendler gewinnen Zeit

„Die Verlagerung des S-Bahnhaltepunktes wird viele freuen. Am neuen Standort am Knotenpunkt Parkhaus Barop ist dann zukünftig der Umstieg zwischen S-Bahn, Bus und Stadtbahn möglich,“ so Markus Demtröder, SPD-Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung Hombruch. Pendler würden dadurch mehr Zeit gewinnen.

Etwas warten muss man dennoch. Das Infrastrukturprogramm der Deutschen Bahn läuft bis 2029. Da das Projekt in Barop allerdings zur ersten Tranche gehört, wird der Bahnhof als einer der ersten realisiert.