Die SPD-Landtagsabgeordneten Anja Butschkau informierte sich im Gast-Haus an der Rheinischen Straße über die Arbeit der ökumenischen Wohnungslosen-Initiative. Der Vorsitzende Heinrich Bettenhausen, die Geschäftsführerin Katrin Lauterborn und die Netzwerkkoordinatorin Gesa Harbig berichteten über aktuelle Entwicklungen im Bereich von Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Dortmund. Gerade für wohnungs- oder obdachlose Frauen und Jugendliche sind weitere Hilfestellungen und Rückzugsorte notwendig. Täglich werden im Gast-Haus 300-350 Menschen versorgt. Bis zu 250 Ehrenamtliche und 15 Ärzte sorgen dafür, dass Wohnungslose und in Armut lebende Menschen einen Ort haben, an dem sie willkommen sind, ärztlich versorgt und sozial betreut werden. Neben Frühstück, Nachmittagskaffee, Körperpflege und Wäsche, bietet das Gast-Haus seelsorgerische Betreuung, ärztliche Hilfe, Beratung in Rechts- und Schuldnerfragen und ein vielfältiges Kulturprogramm. Eine Arbeit, die den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt stellt.