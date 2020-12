Dortmund. Bereits im Frühjahr waren die Schulen wegen Corona geschlossen. In dieser Zeit wurden Eltern zumindest die Gebühren für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) erlassen. Damals legte das Land ein Förderprogramm auf. In diesem Winter ist das anders. Familien, deren Kinder von den Behörden aus Sicherheitsgründen in Corona-Quarantäne geschickt werden, bleiben oftmals auf den OGS-Kosten sitzen. Die Dortmunder SPD-Landtagsabgeordneten Volkan Baran, Anja Butschkau, Nadja Lüders und Armin Jahl kritisieren das Land für die fehlende Bereitschaft, hier zu handeln.

„Unsere Kleine Anfrage hat ergeben, dass in den Monaten April bis Juli das Land zumindest die Hälfte der OGS-Beiträge übernommen hatte. Nach Dortmund flossen 866.342,98 Euro. Der Restbetrag wurde von der Stadt Dortmund übernommen. NRW-weit erstattete das Land für 35,4 Millionen Euro Elternbeiträge für die OGS“, erklärt Anja Butschkau. „Angesichts der Milliardensummen, um die es in der Corona-Krise geht, ein überschaubarer Beitrag, der für viele Eltern jedoch eine Entlastung in Krisenzeiten bedeutet hat“, meint Volkan Baran.

Das SPD-Landtagsmitglied fordert nun, auch Eltern zu entlasten, wenn OGS-Angebote aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden müssen. Eine Corona-Quarantäne treffe viele Familien hart. Neben der Sorge, ob es zu einer Ansteckung gekommen ist, kommen meist auch finanzielle Einbußen. „Hier sollte das Land NRW Familien und Kommunen nicht allein lassen und zumindest die OGS-Beiträge erstatten“, fordert Nadja Lüders. Einen entsprechenden Antrag, den die SPD-Fraktion im Landtag NRW eingebracht hat, haben die Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt.

Armin Jahl rechnet für das Land mit überschaubaren Summen. Schließlich sei nicht jedes OGS-Angebot im Herbst und Winter mit Corona-bedingten Quarantäne-Maßnahmen konfrontiert gewesen. Wenn Schulmnisterin Yvonne Gebauer sowie CDU und FDP die betroffenen Familien jedoch mit einem schulterzuckenden „Pech gehabt“ abspeisten, grenze dies an Zynismus.