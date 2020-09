Dortmund. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund hat sich am 29.09.2020 für die ab November beginnende neue Ratsperiode im Rahmen der konstituierenden Sitzung neuaufgestellt.

Hierbei wurde Hendrik Berndsen mehrheitlich zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Berndsen, von Beruf Gartenbauingenieur, ist bereits seit 1996 im Rat der Stadt Dortmund und hat in dieser Zeit verschiedene Funktionen in der SPD-Ratsfraktion wahrgenommen. Zuletzt war er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Teil des Geschäftsführenden Vorstands der SPD-Ratsfraktion.

Zum Geschäftsführenden Vorstand werden zukünftig auch die drei neu gewählten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Silvya Ixkes-Henkemeier, Carla Neumann-Lieven und Franz-Josef Rüther gehören.

Auf der Tagesordnung der konstituierenden Fraktionssitzung stand auch die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten. Gesucht wurde eine Nachfolge für Birgit Jörder, die leider überraschend den Einzug in den Rat verpasst hat. Sie hatte in der Vergangenheit als Bürgermeisterin nicht nur unzählige Repräsentationsaufgaben für die Stadt Dortmund wahrgenommen, sondern sich auch in unterschiedlichen Ratsausschüssen mit ihrem Fachwissen und ihrer kommunalpolitischen Erfahrung eingebracht. Für die Nachfolge hat die Fraktion einstimmig Norbert Schilff, den bisherigen Fraktionsvorsitzenden, vorgeschlagen. Die Wahl der Bürgermeister erfolgt in der konstituierenden Sitzung des Rates am 12.11.2020.

Die Fraktion hat zudem Andrew Kunter erneut zum Fraktionsgeschäftsführer bestellt.

