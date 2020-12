Anwohner-Beschwerden über eine Ruhestörung führten die Polizei am Freitagabend (11.12.) zu einer Kita in Menglinghausen. Die Polizei habe dort dann eine "Party" aufgelöst.

Um 22.48 Uhr erreichte ein Streifenteam die Kita. Laute Musik sei bereits auf der Straße zu hören gewesen, laut Polizeimeldung. In einem Raum der Kita hielten sich 14 Beschäftige auf, die bei verschlossenen Fenstern ohne Mund-Nasen-Schutz dicht an dicht gesessen und gefeiert hätten. Wegen der Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung erhielten die Anwesenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Stadt äußerte sich daraufhin am Montag zum Verhalten der Fabido-Mitarbeiter*innen. Nach einer Dienstbesprechung habe sich am Freitag ein gesellig, spontan entstandenes Essen angeschlossen, es wurde Pizza bestellt und zwei Flaschen Wein. Laut Stadt bedauern die Mitarbeiter*innen ihr unbedachtes Verhalten zutiefst. "Nichtsdestotrotz steht deren Verhalten im klaren Widerspruch zu den geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie und zu dem, was Fabido von seinen Beschäftigen erwartet. Gerade die Pädagog*innen haben eine besondere Vorbildfunktion. Wir prüfen jetzt die arbeitsrechtlichen Schritte", sagt Fabido-Geschäftsführer Daniel Kunstleben.

Die Einrichtung hatte am Montag (14.12.), nachdem sich alle Betroffenen sofort einer Corona-Testung mit negativem Testergebnis unterzogen haben, geöffnet. Zur Sicherheit wird diese Testung nach einigen Tagen wiederholt werden.