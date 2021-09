Die AOK NORDWEST setzt ein positives Zeichen in Sachen Ausbildung. Insgesamt gingen am 1. September 108 Auszubildende und 15 Duale Studenten an den Start. Allein hiervon haben 25 neue Auszubildende im Ruhrgebiet die dreijährige Ausbildung begonnen, sieben davon Nachwuchskräfte aus Dortmund.

„Wir bieten einen optimalen Einstieg ins Berufsleben, um mit einer attraktiven Ausbildung den Grundstein für einen spannenden Berufsweg mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven zu legen“, erklärt AOK-Teamleiter Prävention Hermann-Josef Lemke-Bochem.

Dafür sind Teamgeist, Verantwortung und Aufgeschlossenheit gefragt. Als Sozialversicherungsfachangestellte unterstützen und helfen die jungen Menschen den Kunden, sich in den oft komplizierten Verflechtungen des Gesundheitswesens zu Recht zu finden. Das praktische Lernen wird durch Seminarphasen im AOK-Bildungszentrum in Dortmund unterstützt. Das Duale Studium verbindet die akademische Ausbildung durch eine Hochschule mit beruflicher Praxis und schließt mit dem "Bachelor of Arts (B. A.)" ab. Es wird parallel zur dreijährigen Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolviert.



Auszubildende gesucht



Auch für 2022 sucht die AOK NORDWEST zum 1. September Auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten und Duale Studenten für den Abschluss Business Administration – Healthcare Management. Die Bewerbungsfrist endet am 3. Oktober 2021 und ist ausschließlich online möglich unter www.aok.de/nw/ausbildung. Infos unter www.aok.de/nw in der Rubrik Karriere.

