Im Zuge der Erneuerung des Abwassersammlers Kirchhörder Bach wird die Straße Kobbendelle für den Durchgangsverkehr ab dem 22. März bis Ende des Jahres gesperrt. Gleichzeitig wird die Sperrung der Straße Hohle Eiche im Gegenzug aufgehoben.

Wie die Stadt mitteilt, sei sichergestellt, dass Anwohner und Rettungskräfte bis zu den jeweiligen Grundstücken fahren könnten. Der Start für die Arbeiten am Abwassersammler war im Dezember 2020 erfolgt. Die Stadtentwässerung verlegt, beginnend von der Straße Hohle Eiche, einen neuen Abwasserkanal mit einem Durchmesser von 1,20 m bis zur Einmündung der Straße Birkenhang.

Durchmesser wird verdoppelt

Die Maßnahme ist Kernstück im Zentralabwasserplan Kirchhörder Bach. Der alte Abwasserkanal, mit einem Durchmesser von 60 Zentimeter, der direkt neben dem Gewässer verläuft und der aus baulicher wie auch aus hydraulischer Sicht erneuert werden muss, wird durch den neuen ersetzt. Die Erneuerung des Kanals in alter Trasse war dabei allerdings nicht vorgesehen, da der Eingriff dann in einem Landschaftsschutzgebiet erfolgen würde und zudem der Betrieb des Kanals entlang des Gewässers schwierig bis kaum möglich wäre.

Naturschutz berücksichtigt

Die neue Trassenführung reduziert den Eingriff in Natur und Landschaft auf ein Minimum. Des Weiteren werden die bestehenden Regenüberlaufe in der Kobbendelle und in der Hohle Eiche aufgegeben. Als Ersatz und Verbesserung wird ein neuer Regenüberlauf auf den landwirtschaftlichen Flächen nördlich der Hohlen Eiche errichtet. Insgesamt erhöhen die Maßnahmen das Wiederbesiedlungspotenzial für das Gewässer und tragen so zur ökologischen Verbesserung des Bachs bei. Im Rahmen der Planung wurden auch der Naturschutz berücksichtigt.