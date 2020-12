Online-Coach Diabetes der AOK: Interaktives Programm hilft bei der Bewältigung der Erkrankung

Gute Nachricht für die 718.000 Diabetes mellitus Typ 2 Patienten in Westfalen-Lippe: Der neue Online-Coach Diabetes der AOK NORDWEST unter www.aok.de/online-coach-diabetes hilft Betroffenen, ihre Krankheit noch besser zu verstehen und die oft notwendigen Änderungen des Lebensstils anzugehen.

„Mit unserem neuen Online-Coach erweitern wir unser Informations- und Unterstützungsangebot für Menschen mit Typ-2-Diabetes im Land und motivieren sie für einen gesunden Lebensstil“, sagt Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK NORDWEST.

Lebensstil und Bewegung

Experten gehen davon aus, dass sich durch einen gesunden Lebensstil wie ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und Abbau von Übergewicht mehr als 50 Prozent der Diabetes-Erkrankungen verhindern ließen. Der Online-Coach Diabetes der AOK erklärt, wie die Krankheit entsteht, was im Körper passiert und warum bei Typ-2-Diabetes das Risiko für bestimmte Folge-Erkrankungen steigt. Darüber hinaus enthält das digitale Angebot verständliche Informationen zur Behandlung des Diabetes und zu den Vorteilen der Disease-Management-Programme (DMP) der gesetzlichen Krankenkassen.

AOK-Curaplan

„Unser neuer Online-Coach ist eine ideale Ergänzung zu unserem strukturierten Behandlungsprogramm ,AOK-Curaplan' Diabetes Typ 2. Daran nehmen in Westfalen-Lippe mehr als 130.000 AOK-Versicherte mit guten Ergebnissen teil“, so Ackermann. Dazu enthält der Online-Coach praktische Tipps, wie man die Umstellung der Ernährung oder die Integration von mehr Bewegung in den Tagesablauf schaffen kann.

