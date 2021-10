Ein plötzlich auftretender Pflegefall ist für Angehörige meist eine große Herausforderung. Die Familie muss unvorbereitet sehr schnell Entscheidungen zur Versorgung ihres pflegebedürftigen Angehörigen treffen.

Zur Unterstützung bieten viele Kliniken in Westfalen-Lippe für pflegende Angehörige ihrer Patienten noch bis mindestens Ende März 2022 telefonische Pflegekurse an. Kooperationspartner ist die AOK NORDWEST, die das Angebot im Rahmen des Projektes "Familiale Pflege" für alle gesetzlich Pflegeversicherten im Land mitfinanziert. Hintergrund ist, dass seit Beginn der Corona-Pandemie die speziellen Präsenzkurse für pflegende Angehörige in vielen Kliniken ausgesetzt werden müssen.

Individuelle Tipps

„Mit dem telefonischen Angebot der Kliniken ist es uns gelungen, vielen Angehörigen von Patienten den Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege zu erleichtern“, sagt AOK-Vorstandschef Tom Ackermann. In den Trainings werden die Angehörigen für die häusliche Pflege qualifiziert und erhalten individuelle Tipps, wie sie die häusliche Pflege am besten organisieren können.

Eine Übersicht der teilnehmenden Krankenhäuser und Pflegekursangebote sind online unter www.aok.de/nw/pflegekurs-suche einsehbar.

