Torben Müller-Wille stand noch vor fünf Jahren als Anwalt im Gerichtssaal, seit einem Jahr aber ist er Genesungsbegleiter in der LWL-Klinik Dortmund.



Der Beruf macht ihm Spaß, er hat seinen Platz im Berufsleben gefunden und fährt jeden Tag vom Heimatort nach Aplerbeck. Der 39-Jährige ist Genesungsbegleiter auf der Station H3 der LWL-Klinik.

Dort werden vorrangig Menschen, die psychotisch erkrankt sind, behandelt, und in diese kann sich Torben Müller-Wille sehr gut hineinversetzen. Er selbst litt in seinem Leben schon zweimal unter Psychosen. Seine vorherigen Tätigkeiten als Jurist oder im Jobcenter, haben ihn allerdings überfordert.

In seinem neuen Beruf kann er mit seiner Krankheit ganz offen umgehen, denn Genesungsbegleiter sind Menschen, die selbst psychisch erkrankt waren und eine staatlich anerkannte Ausbildung oder Qualifizierung gemacht haben. Yvonne Auclair, die Pflegedirektorin der Klinik, ist von dem "Erfolgsmodell" überzeugt.