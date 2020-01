11.02. Special Olympics NRW Aktionstag (Boxen beim DBS 20/50.

Ehrengast Amateur- Ex-Box-Europameister Ernst Müller

wird die Siegermedaillen überreichen.

01.02.-29.02 DBS-Ausstellung im Schaufenster des Sportgeschäfts

„Ballsportdirekt“ an der Ecke Hohe Str./Beurhausstr.

anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums.

26.02. 153.Prominenten-Stammtisch mit den Ehrengästen

Sabrina Wiggershaus (Künstlerin) und dem bekannten Koch

Jürgen Greinus.

08.03. 38.Preis des DBS 20/50 auf der Galopprennbahn in DO-Wambel.

20.03. 15.Pädagogen u. Künstler-Boxlehrgang in der Sternhalle in

Wischlingen.

25.04. Westparkboxen für Toleranz, Vielfalt u. Demokratie

!5:00 Uhr in der Turnhalle der Tremonia-Schule,

Lange Str. 84 in Dortmund.