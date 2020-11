Heute, am 12.November 2020, feiert der ehemalige aktive DBS-Boxer

Ehrenfried Hübner, im Kreise seiner Familie (Corona bedingt), seinen

8o. Geburtstag.

Hübner, der in diesem Jahr 65 Jahre dem Traditionsverein Dortmunder

Boxsport 20/50 angehört und damit der dienstälteste DBSler ist, hat in

seiner aktiven Zeit über 30 Boxkämpfe bestritten. Der Filigrantechniker

kämpfte 1962 in der Staffel mit Braun, Schumann, B.Cibulski, Ziegler,

H.Cibulski, W.Fischer, Torlop und Szykowski um die DO-Stadtmeisterschaft.

Noch heute trainiert er sporadisch mit den Dortmunder Box-Senioren im

Leistungszentrum.

Viele Jahre betätigte er sich als erfolgreicher Gerätewart. Durch sein hand-

werkliches Geschick waren die Boxsportgeräte immer in einem optimalen

Zustand, was die Senioren sehr erfreute.

Der Boxsport hat ihn jung gehalten.

Seine Trainingskameraden schätzen seine ehrliche und kameradschaftliche

Art. Man kann sich auf ihn verlassen.

Die Dortmunder Boxsportfreunde wünschen dem sympathischen Faustkämpfer

noch viele Jahre im Kreise seiner Freunde und Familie.