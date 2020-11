Der Paralympics Goldmedaillen Gewinner Hans-Peter Durst traf den DBS-Vize Mathias Burchardt am Phoenix- See in DO-Hörde. Er schenkte dem DBSler, anlässlich des 100jährigen Vereinsjubiläums, das von Timo Pommer herausgegebene Buch mit dem Titel „ EGAL WIE SCHEISSE DIE LAGE IST - ES GIBT EINEN AUSWEG“. Hier werden 13 erfolgreiche Wege unterschiedlicher Persönlichkeiten, die am Boden waren und wieder aufgestanden sind, beschrieben.

Unter anderem die persönliche Leidensgeschichte, der Krankheitsverlauf und die erfolgreiche Sportkarriere des DBS-Boxsport-Paten Hans-Peter Durst.