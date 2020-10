Der Dortmunder Boxsport 20/50 lehrt jeden Montag und Donnerstag Jungen und

Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren in der Turnhalle der Tremonia.Schule, Lange Str. 84, in 44137 Dortmund (Nähe Westpark) von 18 bis 20 Uhr die „Kunst der Selbstverteidigung und zwar das „Fechten mit den Fäusten“.

Der mehrfache Deutsche Meister Dieter Weinand möchte seine langjährige Erfahrung an junge Boxerinnen und Boxer weitergeben.

Unterstützt wird er durch Altmeister Francesco Solimeo, Vasili Gherta und der Nachwuchstrainerin Katrin Muntoni.

Für die außersportlichen Aktivitäten ist die Jugendwartin Katharina Telwa zuständig.

DBS-Vize Mathias Burchardt überwacht die Einhaltung der Corona-Hygiene-Maßnahmen.

Um ein geregeltes Training durchzuführen, ist ein pünktliches Erscheinen notwendig,

Das erste Probetraining ist kostenlos. Weitere Informationen unter www.dbs2050.de