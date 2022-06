Als Anerkennung ihres Trainingsfleißes im ersten Halbjahr 2022 lud der DBS-Vorstand seine

Jugendlichen zum Eis essen in die Eisdiele des Vereinskameraden Angelo Losego ein.

Am 15. Juli geht es in den Zoo Dortmund. Zoodirektor Dr. Frank Brandstätter, ein Freund des Traditionsvereins, übernimmt die Führung und überreicht die 16. Patenschaftsurkunde an den DBS 20/50. Seit 16 Jahren ist ein „Rotes Riesenkänguruh“, genannt „Rocky“, das Maskottchen des vielseitigen Boxsportvereins.