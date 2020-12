Über eine Million Euro durch „Moderne Sportstätte 2022“ Gute Nachrichten für mehrere Dortmunder Sportvereine im Süden. Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, hat weitere Förderentscheidungen bekanntgegeben.

Der Bürger-Schützen-Verein Aplerbeck erhält 81.729 Euro, gefördert wird damit die Modernisierung der Schießanlage und Dachsanierung.

Der BSV Schüren erhält 89.959 Euro und wird investiert in die energetische Modernisierung und die Modernisierung der Duschanlage.

Großes Lob für TSC

Der TSC Eintracht darf sich sogar über eine Gesamtförderung von einer Million Euro freuen. TSC-Vorstandsvorsitzender, Dr. Alexander Kiel, durfte den Förderbescheid von Staatssekretärin Andrea Milz in Düsseldorf in Empfang nehmen. Damit sei der Grundstein für ein Investitionsvolumen von über 2,6 Mio. für die nächsten 2 Jahre gelegt. Zu der Fördersumme kämen erhebliche Eigenmittel, weitere Zuschüsse aus anderen Programmen sowie Fremdmittel.

Damit wird nicht nur eine Maßnahme gefördert, sondern ein gut durchdachtes Konzept: Zukunftsorientiert hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, seine Sportstätte klimaneutral umzugestalten. „Der Vereinssport, das Ehrenamt und der Umweltschutz werden hier in vorbildlicher Weise zusammengeführt. Das ist es, was wir mit dem Förderprogramm ‚Moderne Sportstätte 2022‘ auch erreichen wollen“, so Staatssekretärin Andrea Milz.

Nullenergiehaus

Besonders hervorzuhebende Maßnahmen sind die Modernisierung von 15 Dusch- und Umkleideräumen, die Neukonzeption eines barrierearmen Eingangsbereichs des Sportzentrums, der Austausch eines Sporthallenbodens sowie ein großer Outdoor-Sporttreff für alle Generationen. Energetische Optimierungen werden insbesondere durch den Austausch der Fußball-Flutlichtanlage auf LED und einer neuen Heiz- und Lüftungsverteilung erzielt. Mit einer Tribünenüberdachung inklusive Photovoltaik-Anlage kommt der Verein seiner Vision über einen Nullenergiehaus-Standard zu verfügen, ebenfalls einen deutlichen Schritt näher.

Für den Verein ein Kraftakt

Für den TSC Eintracht Dortmund bedeutet die Umsetzung des Projekts ein Kraftakt, der bereits 2019 mit einem Zukunftsworkshop, an dem über 50 Vertreter des TSC mitgemacht haben, begann. Nun lautet das Ziel, das Sportzentrum innerhalb der nächsten zwei Jahre weiter zu modernisieren, um Freizeit-, Schul-, Trainings- und Wettkampfbetrieb weiterhin erfolgreich und mit Motivation zu ermöglichen. Positiver Nebeneffekt: Die bereits seit Jahren geplanten Maßnahmen helfen auch in der aktuellen Corona-Krise, da Angebote im Freien wie auch neue Lüftungsanlagen ein Schwerpunkt sind. Der Verein ist davon überzeugt, dass sich die geplanten Maßnahmen nachhaltig positiv auf den Verein auswirken werden und er als Anziehungspunkt für Jung und Alt weiter an Attraktivität gewinnen wird.