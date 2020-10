Der Dortmunder Boxsport 20/50, der in diesem Jahr 100 Jahre besteht,

hat sich bis Ende des Jahres noch einiges vorgenommen.

Zur Zeit dreht Daniel Hein (DSW 21) einen Film über die Aktivitäten des

Traditionsvereins. Vergangenes und Neues wird dokumentiert.

Ab November wird im Vereinslokal „Haus Puschnik“, Grotenbachstraße 48,

DO-Hombruch, eine besondere Ausstellung stattfinden.

Neben dem Vereinsgeschehen werden alle Dortmunder Boxsportgrößen

gewürdigt und viele Boxsportereignisse gezeigt. Die anderen Boxsportvereine

finden sich ebenso wieder und präsentieren sich von ihrer besten Seite.

Prominente Persönlichkeiten haben ihren Besuch schon angekündigt.

Außerdem steht Ende November die Jubiläumsproschüre zur Verfügung.

Viele Freunde und Förderer haben hier inseriert oder dem Verein Geld

gespendet.

Am 12.Dezember findet in der Turnhalle der Tremonia-Schule eine „Nachwuchs-

Boxsportveranstaltung“ statt. Das Motto lautet, wie in den vergangenen Jahren,

„Westparkboxen für Toleranz, Vielfalt & Demokratie“. Im DBS 20/50 trainieren

Sportfreunde aus 10 Nationen.

Vereinsarzt Dr. med. Gunter Hübner wird mit dem Fair Play Preis 2020 ausgezeichnet.

Er hat in den letzten Jahren viele boxende Flüchtlinge untersucht und behandelt.

Den „Goldenen DBS-Ehrenhandschuh“ erhält in diesem Jahr der Sportdirektor des

Deutschen-Box-Verbandes, Michael Müller aus Dortmund.

Mittwoch, den 16.Dezember, findet im Vereinslokal „Haus Puschnik“ die Ehrung der

verdienten DBSler statt.

Ring frei!

Dieter Schumann