Neuer Wassergewöhnungskurs für Eltern mit Babys

Den Wassergewöhnungskurs „Spiel, Spaß und Entspannung im Wasser -Für Eltern mit Babys, geb. Juli - September 2019“ bietet das Ev. Bildungswerk ab dem 20.01.20 im Bad im Augustinum in Kirchhörde, Kirchhörder Str. 101 an. In der Zeit von 9:45 bis 10:30 Uhr können Babys mit der Unterstützung ihrer Eltern Freude an der Bewegung im Wasser entwickeln.

Der Kurs kostet 80,- € (1o Termine)

Um eine Anmeldung bis wird gebeten:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

Tel. 0231 8494-404 oder

www.familienbildung-do.de