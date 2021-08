Eine Radtour durch den Stadtbezirk Hörde hat eine kleine Gruppe aus Menschen über 55 Jahre auf Einladung des Diakonie-Angebots „Begegnung VorOrt“ absolviert. Angeführt durch Herbert Duda vom ADFC, der vorab die seniorengeeignete Route ausgearbeitet hat, ging es per Rad und E-Bike einmal quer durch den Süd-Westen Dortmunds.

Die Teilnehmenden freuten sich über die gemeinsame Bewegung und die Erkundung teils unbekannter Wege. Lebendige Begegnung für und mit Senioren ist das Ziel von „Begegnung VorOrt“. Die Dortmunder Wohlfahrtsverbände wollen, gefördert durch die Stadt Dortmund, die Begegnungsarbeit in jedem Stadtbezirk zukunftsfähig machen. Verbandsübergreifend bringen die Mitarbeitenden Menschen miteinander ins Gespräch und entwickeln gemeinsam Ideen für Aktivitäten. Die Diakonie ist für „Begegnung Vor Ort“ in Brackel, Hörde und Mengede aktiv. Aufgrund des großen Interesses sind weitere Radtouren in Hörde in Planung. Wer mitfahren möchte, kann sich unter begegnunghoerde@diakoniedortmund.de melden.