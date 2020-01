Am Dienstag, dem 11.Februar 2020, wird zum ersten Mal ein Aktionstag Boxen durchgeführt. Von 10:00 bis 12:30 Uhr findet in der Turnhalle der Tremonia-Schule in Dortmund der spezielle Wettkampf statt.

Boxen ist eine ganz besondere Sportart, die man ein Leben lang aus-

üben kann. Zudem steigert Boxen das Selbstbewusstsein, fordert sowie fördert die Konzentration und dient der Selbstverteidigung.

Fairness und Respekt gegenüber dem Gegner sind die wichtigsten

Eckpfeiler dieser mehrere Tausend Jahre alten Sportart. Auch deshalb passt sie gut zu den Special Olympics Werten.

Auf spielerische Weise wollen die beiden DBSler Francesco Solimeo

und Dieter Schumann sowie die Unterstützer Mathias Burchardt, Peter Piira und Rolf Thielmann den Teilnehmern das „Boxen“ näher bringen.

Boxen ist eine vielseitige Sportart, die ein hohes Maß an

bewusster Aktivität und Durchhaltevermögen verlangt.

Verschiedene Aspekte aus dem Boxsport werden ausprobiert.

Neben den Aufwärm-Übungen wie Seil springen und das

Fahren auf dem Ergometer, werden sich alle Teilnehmer auch am Punchingball , dem Sandsack und der Maisbirne auspowern.

Die gesamte Aktion wird von Mark Becker und Nicolai Herrmann von

der Organisation (Special Olympics) betreut.

Zur besonderen Motivation der Teilnehmer wird ein prominenter

Meisterboxer (Box- Europameister von 1979 Ernst Müller) das Training besuchen und die Sportlerehrung vornehmen.

Ring frei!

Das Team von Special Olympics Nordrhein-Westfalen