Seit dieser Woche können sich wieder Dortmunder Fußballvereine über neue Trainer freuen. Denn insgesamt 30 Jungen und Mädchen, darunter rund 20 Schüler der Marie-Reinders-Realschule, nahmen ihre offiziellen Zertifikate für den erfolgreichen Abschluss der DFB-Junior-Coach-Ausbildung entgegen.

Seit 2013 unterstützt die Commerzbank als Partner des DFB die Initiative „DFB-Junior-Coach“ zur Förderung des Fußballtrainernachwuchses. An der Marie-Reinders-Realschule in Hörde fand die Qualifizierungsmaßnahme bereits zum fünften Mal statt. Schon in den Vorjahren starteten zahlreiche Jungen und Mädchen auf diese Weise ihre Laufbahnen.

„Die Ausbildung als Junior-Coach lohnt sich für die Jugendlichen nicht nur aus rein sportlicher Sicht. Das Engagement in der Schule und in den Vereinen ist eine gute Vorbereitung auf das Erwachsenenleben und hilft den Schülern bei der Berufsorientierung. Unsere Nachwuchstrainer zeigen Verantwortung und Sozialkompetenz. Sie setzen sich in ihrer Freizeit für andere ein und gestalten Projekte aktiv mit“, betonte Marie-Reinders-Schulleiter Jörg Skubinn. Zusammen mit DFB-Referent und Unterrichtsleiter Alexander Lüggert bereitete er die 15- bis 17-jährigen auf die zukünftigen Herausforderungen auf und neben dem Platz vor.

In vier Einheiten wurden die Jugendlichen in unterschiedlichen Themengebieten unterrichtet. Auf den Stundenplänen standen die Schwerpunkte Trainingslehre, Sportverletzungen, Rechtslehre, Motivation und der Aufbau eines altersgerechten Trainings. Auch der Umgang mit Konflikten war Bestandteil der Junior-Coach-Ausbildung. Zudem haben die Nachwuchstrainer eine erfolgreiche Lehrprobe mit Minimannschaften und E-Jugend-Mannschaften des SV Berghofen durchgeführt.

„Der Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainer, hier werden wichtige Grundlagen gelegt“, sagt Thomas Synowczik vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen.

Achim Schreiber von der Commerzbank und Pate des Programms, erklärt: „Im Kinder- und Jugendfußball ist der Bedarf an qualifizierten und motivierten Trainern hoch. Vereine und Schulen können ohne ehrenamtliche Trainer kaum die Nachfrage nach Fußballtrainings abdecken".