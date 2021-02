Um Kindern aus bedürftigen Familien die Teilnahme am Homeschooling zu ermöglichen, hat DSW21 zehn PC an den Hörder Verein „Chancengleich in Europa“ gespendet. Dieser verteilt die Endgeräte an Familien, denen es an der technischen Ausstattung fürs Homeschooling mangelt.

„Wenn mehreren Geschwistern kein eigener Computer zur Verfügung steht, kann das Homeschooling einfach nicht funktionieren. Wir wollen verhindern, dass Kinder während des Lockdowns in der Schule den Anschluss verlieren. DSW21 danken wir dafür, dass sie uns dabei tatkräftig unterstützen“, sagt Ingibjörg Pétursdóttir, Geschäftsführerin des Vereins „Chancengleich in Europa“. Mehrere Familien aus Hörde hatten beim Verein wegen einer Ausstattung fürs Homeschooling nachgefragt. Daraufhin startete dieser einen Spenden-Aufruf, auf den auch DSW21-Arbeitsdirektor Harald Kraus aufmerksam wurde.

Ausnahmezustand Corona

„Corona bedeutet Ausnahmezustand. Dabei gilt es vor allem, die Kleinsten und Schwächsten unserer Gesellschaft im Blick zu haben“, so Kraus. „Bildung ist der Schlüssel für Chancengleichheit. Keinem Kind sollte dies durch mangelnde IT verbaut werden.“ Neben DSW21 haben auch einige Privatleute PC an den Verein übergeben, so dass in Summe rund zwei Dutzend Endgeräte zusammengekommen sind.