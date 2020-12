HOMBRUCH Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule haben dazu aufgerufen,

Geschenkpäckchen für Menschen ohne Obdach zum Nikolaustag 2020 zu schnüren.

Die Aktion fand in dem Zeitraum vom16. November bis zum 30. November statt.

Die Reaktion auf diesen Aufruf war überwältigend. Die Schülerinnen und Schüler

der Robert-Koch-Realschule bedanken sich dafür.

Mit Unterstützung der Ev. Philippus-Kirchengemeinde, der Caritas und des

Gasthauses-statt-Bankkamen viele Geschenkpäckchen und Säcke mit

Kleidung zusammen.

Zwei Privatwagen und ein Transporter der Jugendhilfe St. Elisabeth wurden benötigt,

um die Päckchenberge zum Gasthaus-statt-Bank zu bringen.

Ein halbes Büro wurde benötigt, um die Geschenke zu lagern.

Übergeben wurden die Nikolausgeschenke für Menschen ohne Obdach am 04.12.2020 an

den 1. Vorsitzenden der Gasthaus Ökumenische Wohnungslosen-Initiative e.V.

Herrn Heinrich Bettenhausen durch Eslem Göksu (stellv. Schulsprecherin) und

Ben Deininghaus (Schülersprecher), Tcherno Diallo (Klassensprecher 9c).

Begleitet wurden die Jugendlichen von Kathrin Sznerski (Lehrkraft) und

Georg Schyma-Vogt, (Koordinator Ehrenamt).