Interessierte Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule besuchen seit dem 50-jährigen Jubiläum der Robert-Koch-Realschule im Schuljahr 2018/2019 regelmäßig

ehrenamtlich die Seniorinnen und Senioren des Minna-Sattler-Seniorenzentrums. Gemeinsam wird mit den Bewohnern des Seniorenheims beim Frauen- und Männerstammtisch „geklönt“.

Im Rahmen dieser Kooperation beteiligten sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a an der Aktion “Run & Roll“ des Vereins „Den Kindern zu liebe/Dayemi Gemeinschaft e.V.“

19 Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule und 15 Seniorinnen und Senioren des Minna-Sattler Seniorenheims trafen sich am Mittwoch, den 30.09.2020, zu dieser Aktion.

Gemeinsam joggten oder gingen sie im Rollstuhl 1,5 oder 3 km um den Teich des Rombergparks.

Die Fotos und Videos dieser Aktion werden an den Verein weitergereicht und werden

wegen Corona zueinem virtuellem Lauf zusammengestellt.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Seniorinnen und Senioren hatten viel Spaß.

Beide Gruppen fanden das Zusammensein von „alt und jung“ als ein tolles Erlebnis

und wünschen planen bereits weitere gemeinsame Aktionen im Quartier.