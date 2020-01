Die EDG zur lädt wieder zur Schallplattenbörse ein: Vom 4. bis zum 25. Januar können unter dem Motto „3 für 1“ in der Möbelbörse (Zeche Crone 12, 4426 Dortmund) Schall- platten und CDs zum Schnäppchenpreis erworben werden: 3 Schallplatten oder CDs gibt es für 1 Euro.

Ob Rock oder Pop, Schlager oder Klassik: Die Auswahl ist groß und für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Auch Hörspiel-Liebhaber werden fündig. Die Schallplatten und CDs stammen aus Wohnungsauf- lösungen oder wurden von ihren Vorbesitzern an der Möbelbörse abgegeben.

In der rund 300 Quadratmeter großen Halle werden gut erhaltene Möbel, funktionsgeprüfte Elektrogeräte und Hausratsgegenstände wie Lampen, Bilder, Geschirr sowie Bücher, Schallplatten und CDs angeboten. Stöbern lohnt sich, denn neben den preisgünstigen Schnäppchen finden sich in der Möbelbörse auch immer wieder wertvolle Raritäten, z.B. bei Kleinmöbeln, Porzellan oder Gemälden.

An der Möbelbörse können aber auch gut erhaltene „alte Schätzchen“, die zum Wegwerfen zu schade sind, abgegeben werden. Die Entscheidung, was angenommen wird, trifft das Personal der Möbelbörse. Die Mitarbeiter schätzten aufgrund ihrer Erfahrung die Verkaufschancen der Spende ein. Wird etwas nicht angenommen, kann es am Recyclinghof Hacheney entsorgt werden.

Die Möbelbörse öffnet dienstags von 8.30 bis 17 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr. Kundenparkplätze sind vorhanden.