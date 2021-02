40 barrierefreien Wohnungen in fünf Gebäuden will der evangelische Kirchenkreis in Hombruch bauen und Wohnungswünschen im Süden damit nachkommen. Der Baubeginn ist im Herbst geplant.

Gebaut wird zwischen der Straße Am Gemeindehaus und der Steinäckerstraße, wo früher einmal das Gemeindehaus der Kirchengemeinde gestanden hat. Der Evangelische Kirchenkreis Dortmund hat das Grundstück übernommen und plant die fünf Gebäude verbunden über Innenhöfe, ausgestattet mit einem Mehrzweckraum, der gemeinsam von allen Mietern genutzt werden kann, und einer Tiefgarage. Vor allem auf das Interesse älterer Bewohner setzt die Bauherrin. Alle sollen barrierefrei gestaltet sein und einen altersgerechten Komfort vorhalten.

Einige der Wohnungen eignen sich besonders für Rollstuhlfahrer. Und auch die zentrale Wohnlage, mitten in Hombruch, sei gerade für ältere Mieter ansprechend. Der neue Bezirksbürgermeister Nils Berning beglückwünscht den Kirchenkreis zur Entscheidung. „Der Stadtbezirk Hombruch freut sich darüber, dass hier ein weiteres Angebot zum altengerechten Wohnen für unsere Senioren entstehen wird“, so Berning.

Nachhaltiger Wohnraum

„Die Nähe zur Harkortstraße mit ihren Geschäften und Einrichtungen wird zur Attraktivität, dort zu wohnen beitragen“, ist sich der Bürgermeister sicher. “Für den Evangelischen Kirchenkreis bedeutet das Bauprojekt eine sinnvolle Investition in mehrfacher Hinsicht. „Wir freuen uns, damit nachhaltig guten Wohnraum, vor allem für ältere Mitbürger schaffen zu können, und das mitten in Hombruch, wo die Menschen an allen Einrichtungen des Stadtteils teilhaben können“, sagt die stellvertretende Superintendentin Leonie Grüning.

Zugleich bedeute das Projekt eine Investition in eine sichere, qualitätvolle Immobilie. Um im Herbst den ersten Spatenstich setzen zu können, müssen zuvor einige Gehölze und Bäume auf dem seit langem brachliegenden Gelände gerodet werden. Einige der großen Bäume bleiben stehen und können in das Gesamtambiente integriert werden. Der Kirchenkreis will ersatzweise junge Bäume anpflanzen. 40 barrierefreie Wohnungen in fünf Häusern errichtet der evangelische Kirchenkreis in zentraler Lage von Hombruch. Foto: Kirchenkreis