Präsenzveranstaltungen stellen Unternehmen in diesen Zeiten vor besondere Herausforderungen. Auch die diesjährige Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG (GWG 1896) musste in diesem Jahr Corona-konform gestaltet werden. Bei rund 200 Teilnehmern, die teils zu Risikogruppen gehören, kein einfaches Unterfangen.

Der Vorstand, bestehend aus Dirk Scheffler, Patrick Varney und Thorsten Schulenburg, hat sich lange beraten und alle Optionen geprüft. Am Ende war klar: Eine Verschiebung oder eine Durchführung als Online-Veranstaltung kommt nicht in Frage. Man wollte den Mitgliedern der Genossenschaft, wie gewohnt, persönlich die Möglichkeit zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung ermöglichen. Hierfür wurde eigens ein 800 m² großes Zelt an der Jugendfreizeitstätte errichtet. Samt Licht- und Tontechnik, Toilettenanlagen und natürlich dem obligatorischen Hygienekonzept.

Der Aufwand habe sich gelohnt, so der GWG -Vorstand einhellig: Mit 280 vertretenen Stimmen war die Resonanz so hoch wie noch nie bei einer Mitgliederversammlung. Zudem war die Stimmung unter den Mitgliedern ausgesprochen. Die vom Aufsichtsratsvorsitzendem Norbert Schilff souverän als Präsenzveranstaltung geleitete Veranstaltung wurde allenthalben begrüßt. Die 800 m² boten allen Mitgliedern ausreichend Platz und Abstand in dem gut durchlüfteten Zelt.

„Die hohe Teilnehmerzahl zeigt uns, dass sich die Mitglieder mit ihrer GWG identifizieren, sich für Entwicklungen interessieren und an Entscheidungen teilhaben wollen“, so GWG-Vorstand Dirk Scheffler.

Die positive Stimmung in der Genossenschaft zeigte sich auch bei den anstehenden Abstimmungen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet. Die Verwendung des auf 236 TEUR gestiegenen Bilanzgewinns wurde ebenfalls einstimmig beschlossen: 187 TEUR fließen in die Rücklage, 49 TEUR werden als Dividende an die Mitglieder ausgezahlt, was 4% Dividende auf die eingezahlten Genossenschaftsanteile entspricht.

Keine Mieterhöhungen, stabile Nebenkosten

Die gute wirtschaftliche Lage der GWG erlaubt es auch in diesem Jahr auf Mieterhöhungen zu verzichten und auch die Nebenkosten stabil zu halten, um die Mieter zu Corona-Zeiten wirtschaftlich zu entlasten

Theo Arndt und Matthias Beyer als Aufsichtsräte bestätigt

Turnusgemäß lief die Amtszeit der Aufsichtsräte Theo Arndt und Matthias Beyer aus. Beide wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. So ist weitere, produktive Kontinuität auch im Aufsichtsrat gewährleistet.

Über 1000 Wohnungen - 2019 3,2 Mio. investiert

1020 Wohnungen in 170 Häusern an 14 Standorten in Hombruch umfasst der Bestand der GWG aktuell. Mit einer durchschnittlichen Miete von 5,95 €/m² kommt die GWG ihrem Hauptziel nach, sozial verträglichen, sicheren Wohnraum auf Lebenszeit anzubieten. 3,2 Mio. € des auf 6,1 Mio. gestiegenen Umsatzes wurden 2019 in Modernisierungs-, Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Auch die Bilanzsumme hat sich positiv auf nun 42,6 Mio. € entwickelt.

Jubiläum in 2021: 125 Jahre

Mit der insgesamt positiven Stimmung geht man nun in die Planungen des Jubiläumsjahres. 2021 feiert die Genossenschaft ihr 125-jähriges Bestehen. Wie gefeiert wird wird man sehen aber sicher findet die GWG auch hier eine gute Lösung für ihre rund 2.000 Mitglieder.

Umzug steht an

Noch bevor gefeiert wird steht jedoch ein Umzug an. Die Geschäftsstelle an der Löttringhauser Straße ist zu klein geworden. Aktuell laufen die Planungen für eine Verlegung der Geschäftsstelle. Weitere Informationen hierzu sind Mitte Oktober zu erwarten.

