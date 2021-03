Seit gestern, 08.03.2021, darf man wieder in Geschäften stöbern und z.B. in Boutiquen Kleidung anprobieren. „Click & Meet“ heißt die Lockerung im aktuellen Lockdown und hört sich komplizierter an, als sie ist. Zwar ist Shopping nur nach Terminvereinbarung erlaubt, diese muss aber nicht unbedingt online, telefonisch oder per WhatsApp erfolgen. Man kann auch einfach beim Schaufensterbummel an der Tür des Geschäftes fragen, ob gerade ein Einkauf möglich ist. Pro 40 qm Ladenfläche darf ein Kunde ins Geschäft. So ist es bei den meisten Geschäften auch kein Problem, dass sich dort mehrere Kunden aufhalten, natürlich mit OP- oder FFP2 Masken und mit Abstand.

Auch wenn die Lösung für den Handel natürlich nicht optimal ist, freut sich die Kaufmannschaft in Hombruch zunächst über die Lockerung und die Möglichkeit, die Geschäfte wieder zu öffnen. „Das war ein schöner Tag“ resümiert Tanja Höher von Allegra Moden.

Dazu verbreiten die Geschäfte eine frühlingshafte Stimmung mit insgesamt 100 Plakaten in der Fußgängerzone. Die Plakate sollen die Kunden freundlich begrüßen und als Wegweiser in geöffnete Geschäfte dienen. Auf den Plakaten hat jeder Händler die Möglichkeit z.B. seine „Click & Meet“ Kontaktdaten einzutragen oder ob direkter Zutritt auf Anfrage möglich ist.

www.wir-lieben-hombruch.de