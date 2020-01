Wetter, Klima, Wissenschaft und Medien sind Montag (13.) Thema in der TU. Der Meteorologe und Wissenschaftsjournalist, "Wetterfrosch" Karsten Schwanke. ist Referent in der öffentlichen Vorlesung der Gastvortragsreihe "Die Wissensmacher".

Ist das Wetter am Siebenschläfertag wirklich entscheidend für das Wetter der kommenden sieben Wochen ist, oder was Waldbrände in Kalifornien oder Australien, Unwetter in Italien und die Dürre in Deutschland mit dem Klimawandel zu tun haben, erklärt Karsten Schwanke in „Wetter vor Acht“ für ein Millionenpublikum.

Seit 1995 arbeitet Schwanke für die ARD, hinzu kamen Moderationen etwa für die Kindersendung Chamäleon, die Wissenssendungen Kopfball und Abenteuer Wissen (ZDF). Im Rahmen der Dortmunder Gastvortragsreihe „Die Wissensmacher“ wird er über seine Erfahrungen vor der Kamera berichten und wie man Alltagsphänomene wie das Wetter im Wissenschaftsjournalismus nutzen kann.

Die Gastvortragsreihe „Die Wissensmacher“ wird seit dem Wintersemester 2003/04 regelmäßig vom Bereich Wissenschaftsjournalismus der TU Dortmund organisiert.

Seitdem haben rund 200 renommierte Wissenschaftsjournalisten sowie Experten aus Pressestellen und der übrigen Wissenschaftskommunikation Fragen nach aktuellen Trends, Aufgaben und Herausforderungen in verschiedenen Medien beantwortet. Die Reihe wird gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät und dem Dezernat Hochschulkommunikation der Ruhr-Universität Bochum im Rahmen der Universitätsallianz Ruhr veranstaltet.

Zum aktuellen Vortrag von Karsten Schwanke sind Interessierte am Montag, 13. Januar, von 16.15 bis 17.45 Uhr im Hörsaalgebäude 2, Hörsaal 1, Campus Nord, Otto-Hahn-Straße 4 der Technischen Universität willkommen.

Der Eintritt ist frei, frühzeitiges Erscheinen em-pfehlen die Organisatoren.