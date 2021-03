„Oh, da sind ja noch ganz Alte dabei, die möchte ich nicht“ - Einen derartigen Ausspruch richtete der Verfasser dieser Zeilen Weihnachten 1991 im zarten Alter von acht Jahren an seine Oma, die ihm auf einem bunten Teller voller Süßigkeiten sowohl Twix als auch einige Raider-Schokoriegel anbot. In diesem Jahr änderte sich der Name der beliebten Süßigkeit, doch was waren die Hintergründe dieser Entscheidung?

Das Jahr 1991

Der Beginn der 90er Jahre waren durchaus turbulent: Während der amerikanische Präsident George Bush (Senior!) den erste Golfkrieg im Irak begann, bereitete man sich in Deutschland unter Bundeskanzler Kohl langsam aber sicher auf die Wiedervereinigung vor. Der englische Wissenschaftlicher Tim Berners-Lee macht seinen ersten Web-Browser der breiten Öffentlichkeit zugänglich, Nintendo veröffentlicht den Super Nintendo, während Konkurrent Sega bereits den Igel Sonic das erste Mal über den Bildschirm flitzen lässt. Ach ja und Arnold Schwarzenegger äußert in Terminator 2 „Hasta La Vista, Baby“ während in Südafrika (endlich) das Apartheid-Gesetz abgeschafft wird und auf der anderen Seite der Welt die Sowjetunion zerfällt.

Aus Raider wird Twix

54 Jahre ist es bereits her, dass die schokoladigen Twin-Sticks (englisch für Zwillingsstäbchen, in der Kurzform Twix) in Großbritannien auf den Markt kamen. Die Länder Deutschland und Österreich folgten im Jahr 1976, jedoch unter einem anderen Namen: Raider. Warum wir die Nascherei in unseren Gefilden, genauso wie auch später die übrigen europäischen Länder von Portugal bis Griechenland, unter einen anderen Namen bekamen bleibt rückblickend unklar. In den USA erschien Twix 1979.

Der Werbeslogan zur Markteinführung von Raider in Deutschland lautete seinerzeit „Knusprig im Biss – lang im Genuss“ und später folgte der Slogan „Raider – der Pausensnack“. Ob er damit „Morgens halb zehn in Deutschland“ in direkte Konkurrenz zu Knoppers getreten ist, lässt sich leider nachträglich nicht mehr aus meinen Erinnerungen an die Grundschule rekonstruieren.

Im Jahr 1991 bekommt die Leckerei dann seinen neuen Markennamen, der zu diesem Zeitpunkt bereits in 70% aller Länder, in denen der Riegel vertrieben wird, zum Einsatz kommt. Quellen besagen, dass die Namensänderung zwei Gründe hatte: Zum einen der Wunsch nach einer globalen Vereinheitlichung für Produktion, Logistik und Marketing und zum anderen die Vermutung, dass der als moderner empfundene Name, sich einer größeren Beliebtheit erfreuen wird, als der bisherige, dessen Bedeutung in der Übersetzung mit „Räuber/Plünderer“ negative Assoziationen wecken kann.

Auch kurios: Die letzten „Raider-Länder“ Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Türkei bekamen erst im Jahr 2000 die Anpassung an den Namen Twix.

Aber ich habe doch letztens noch Raider gesehen…

Wird ein Markennamen fünf Jahre nicht benutzt, so droht er zu verfallen – Aus diesem Grund bringt der Hersteller Mars in regelmäßigen Abständen Raider in limitierter Auflage zurück in die Supermärkte - Der Inhalt aus Keks, Karamell und Schokolade entspricht dabei stets der aktuellen Standardrezeptur, nur die Verpackung erinnerte an die inzwischen zwei Jahrzehnte zurückliegende Zeit in der Steffi Graf und Boris Becker Wimbledon gewinnen und Nirvana das Album „Nevermind“ herausbringt.

Auffällig ist die Tatsache, dass sich der Umfang der „Limited Edition“ regelmäßig zu erhöhen scheint, von 250.000 Stück zum 30. Firmenjubiläum von Mars Süßwaren Deutschland im Jahr 2009 auf zehn Millionen im Jahr 2013. Den letzten Kontakt zum „Retro-Schokoriegel“ hatten wir im Jahr 2019, wobei hier keine Produktionszahlen vorliegen. Wenn der Hersteller diesem Turnus treu bleibt, dürften wir uns spätestens in den Jahren 2024 und 2029 wieder in die Kindheit zurückversetzt fühlen.

Trivia