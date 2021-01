Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats der AOK NORDWEST: Versichertenvertreter Lutz Schäffer (59) aus Dissen wurde von den Mitgliedern des Verwaltungsrats einstimmig zum Nachfolger von Georg Keppeler (68) als alternierender Verwaltungsratsvorsitzender gewählt. Lutz Schäffer bildet damit ab 1. Januar 2021 gemeinsam mit Johannes Heß (Arbeitgebervertreter) aus Paderborn die neue Verwaltungsratsspitze.

Der neue alternierende AOK-Verwaltungsratsvorsitzende und Versichertenvertreter Lutz Schäffer ist Geschäftsführer der IG Metall in Minden und engagiert sich bereits seit einigen Jahren in der AOK-Selbstverwaltung. Schäffer kündigte nach seiner Wahl an, dass er sich dafür einsetzen wolle, dass die AOK NORDWEST auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Versicherten mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis mit vielen Zusatzleistungen und einem kundennahen Service bleibe.

"Gradlinig, offen, fair"

Schäffer bedankte sich bei seinem Vorgänger Georg Keppeler aus Olpe für dessen über 40-jähriges Engagement in der AOK-Selbstverwaltung und in zahlreichen anderen Gremien auf Bundes- und Landesebene. Keppeler verlässt auf eigenen Wunsch den AOK-Verwaltungsrat. „Ich möchte mein Amt gern in jüngere Hände legen und freue mich sehr, dass mit Lutz Schäffer ein engagierter Vertreter der Versichertenseite das Amt ausüben wird“, so Keppeler. Der alternierende Verwaltungsratsvorsitzende und Arbeitgebervertreter Johannes Heß dankte Georg Keppler für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Gradlinig, offen, fair und kompromissbereit hat Georg Keppeler stets seine ehrenamtliche Funktion im AOK-Verwaltungsrat ausgeübt und dabei wichtige Akzente gesetzt“, so Heß.

Verdienstkreuz am Bande

Und AOK-Vorstandschef Tom Ackermann betonte, dass sich Georg Keppeler stets mit hohem Sachverstand, sozialem Verantwortungsbewusstsein und Menschlichkeit für die Belange der AOK-Versicherten eingesetzt habe. „Er war stets Mitgestalter und Modernisierer unserer AOK-Geschäftspolitik. Dabei begleitete er mit großem Engagement den Wandel der AOK zur Gesundheitskasse und damit zu einem modernen, kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen mit stabilen Finanzen und anhaltendem Wachstum“, so Ackermann.

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich wurde Georg Keppeler bereits im Jahre 2014 auch mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

